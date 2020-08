11 lộ đường dây của Điện lực Hà Tĩnh gặp sự cố do mưa lớn

Mưa lớn những ngày qua đã khiến lưới điện trên địa bàn gặp sự cố. Riêng Điện lực TP. Hà Tĩnh cháy 2 máy biến áp, thiệt hại ước tính khoảng 365 triệu đồng.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (bão số 2), những ngày vừa qua trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to trên diện rộng. Đặc biệt, có nơi xuất hiện dông sét, gió mạnh, đã gây sự cố trên lưới điện. Theo đó, có 11 lộ đường dây của Công ty Điện lực Hà Tĩnh bị ảnh hưởng. Sự cố này đã khiến 61.811 khách hàng tại TX. Kỳ Anh, các huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Nghi Xuân và Lộc Hà bị mất điện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các điện lực đã tập trung khắc phục để cấp điện trở lại cho 100% khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Công nhân Điện lực TP. Hà Tĩnh thay máy biến áp tại Trạm biến áp Gỗ Cầu Phủ (phường Đại Nài)

Ngoài ra, mưa lớn kèm theo sét gây cháy 2 trạm biến áp tại Trạm biến áp Gỗ Cầu Phủ (phường Đại Nài) và Trạm biến áp Thạch Bình 10 (xã Thạch Bình), thiệt hại ước tính khoảng 365 triệu đồng.

Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự cố trên lưới, công ty đã cung ứng vật tư, phương tiện cần thiết, chỉ đạo các điện lực vào cuộc xử lý nhanh sự cố để cấp điện trở lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Hiện tại, chúng tôi đang tập trung kiểm tra, rà soát lại hệ thống đường dây, trạm biến áp… để kịp thời xử lý các khiếm khuyết; gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ gãy, đổ nếu mưa bão đổ bộ."

Thu Phương