Bộ Công thương phát động chương trình tiết kiệm điện năm 2023

Những ngày nắng nóng trong tháng 5, phụ tải tăng rất cao, sản lượng điện tiêu thụ của Hà Tĩnh dao động trung bình từ 5 - 5,98 triệu kWh/ngày. Riêng ngày 19/5, sản lượng tiêu thụ điện toàn tỉnh đạt 5,98 triệu kWh, tăng 87% so với ngày thường. Đối với công suất phụ tải điện toàn tỉnh, tại thời điểm ngày 6/5/2023 đạt mức kỷ lục từ trước đến nay với công suất đỉnh 308,7 MW tăng 57% so với công suất đỉnh tháng 5/2022 và tăng 6,5% so với ngày công suất đỉnh cả năm 2022. Những ngày nắng nóng sắp tới, phụ tải sử dụng điện dự kiến tiếp tục đạt đỉnh mới tại Hà Tĩnh: công suất đỉnh dự kiến 335 MW (tăng 66% so với ngày bình thường 2023), sản lượng trong ngày lớn nhất dự kiến đạt 6,5 triệu kWh (tăng 97% so ngày bình thường). Hiện nay các nhà máy phát điện, đường dây tải điện trong hệ thống điện quốc gia luôn vận hành trong tình trạng đầy tải, quá tải, hệ thống nguồn dự phòng không còn do huy động hết các nhà máy vào hệ thống. Thời gian tới với dự báo nắng nóng kéo dài làm tiêu thụ điện tăng cao dẫn đến khi hệ thống xảy ra sự cố tổ máy hoặc đường dây thì nguồn điện cung cấp điện sẽ không đảm bảo do không còn dự phòng. Hiện nay, lưới điện nội tại tỉnh Hà Tĩnh cơ bản đáp ứng yêu cầu cấp điện. Tuy nhiên, do phụ tải tăng đột biến trung bình 60-70% sẽ có hiện tượng quá tải cục bộ lưới điện phạm vi nhỏ trên trên địa bàn. Từ đầu mùa nắng nóng đến nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty Điện lực Hà Tĩnh vẫn nỗ lực cung cấp điện ổn định cho sự phát triển của kinh tế, xã hội và nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn. Công ty đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện và tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm đến người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên đứng trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, nhu cầu của khách hàng trên địa bàn tăng một cách đột biến, nếu không sử dụng điện tiết kiệm thì nguy cơ thiếu điện hoàn toàn có khả năng xảy ra.