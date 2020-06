Đảm bảo an toàn sử dụng điện cho người dân Hà Tĩnh mùa nắng nóng

Tuyên truyền các biện pháp an toàn điện, chỉnh trang lưới điện sạch đẹp... là những giải pháp căn cơ mà Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tăng cường nhằm hạn chế sự cố đáng tiếc về điện.

Công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh chỉnh trang lưới điện trên tuyến phố Phan Đình Phùng...

Những ngày này, cán bộ, công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh đang tập trung cao cho công tác chỉnh trang lưới điện trên các trục đường chính như: Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, 26/3...

Từ đầu năm lại nay, đơn vị đã chỉnh trang 15 km đường dây trung thế, gần 3 km đường dây hạ thế và 10 trạm biến áp. Theo kế hoạch, đơn vị tiếp tục chỉnh trang 22 km đường dây trung thế, trên 1 km đường dây hạ thế và 32 trạm biến áp.

... và tư vấn cho người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Ông Trần Xuân Thông – Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh cho biết: “Đơn vị đã chủ động phương án, phối hợp chặt chẽ với các nhà mạng và đơn vị liên quan tiến hành bó đường dây điện và hệ thống cáp viễn thông gọn gàng, khoa học gắn với giải phóng hành lang an toàn.

Việc chỉnh trang vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân. Trong quá trình chỉnh trang, ngành điện còn thực hiện “cuộc tổng điều tra” nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới, tránh sự cố đáng tiếc”.

Công nhân Điện lực Can Lộc “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phát cẩm nang, tuyên truyền an toàn điện cho người dân.

Thời điểm này, kết hợp với việc thu tiền điện, cán bộ, công nhân Điện lực Can Lộc còn gặp gỡ và trao tặng khách hàng những cuốn cẩm nang sử dụng điện an toàn. Thậm chí, công nhân ngành điện còn "đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.

Ngoài Điện lực TP Hà Tĩnh, Điện lực Can Lộc, hiện tại, các điện lực trực thuộc đều đẩy mạnh các biện pháp an toàn điện trong Nhân dân. Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Công ty hiện quản lý, vận hành hơn 225 km đường dây cao thế, hơn 2.980 km đường dây trung thế, gần 7.000 km đường dây hạ thế và hơn 444 ngàn khách hàng. Công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về an toàn điện trong Nhân dân luôn được công ty ưu tiên”.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phát 5.130 cuốn cẩm nang an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy tới khách hàng.

Năm 2018 lại nay, công ty triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn cho người dân về an toàn điện, phòng chống cháy nổ do điện. Đơn vị đã chủ động gửi 3.200 thông báo tuyên truyền và tờ rơi, gửi 444.000 tin nhắn tuyên truyền đến tất cả khách hàng; phát 5.130 cuốn cẩm nang an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy, phương pháp cấp cứu người bị điện giật; treo 300 pa nô tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện... Đồng thời, thường xuyên phối hợp tuyên truyền trên loa phát thanh cơ sở về các biện pháp an toàn điện trong dân…

Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phân tích: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn đáng tiếc như: do dây sau công tơ khách hàng bị hư hỏng, không đảm bảo; do các thiết bị điện bị ẩm ướt, rò điện...

Ngoài ra, một số trường hợp do người dân xây dựng nhà ở, lắp đặt các thiết bị trang trí vi phạm khoảng cách an toàn. Thậm chí, người dân tự ý trèo lên cột điện để sửa chữa, đấu nối, câu móc điện, sử dụng công trình điện vào các mục đích cá nhân. Vì vậy, việc tuyên truyền nâng cao ý thức và kiến thức về sử dụng điện an toàn là yếu tố hàng đầu mà đơn vị đặc biệt quan tâm”.

Ngoài sự chủ động của ngành điện, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến sử dụng điện an toàn cho mỗi người dân.

Trên thực tế, đã có những vụ tai nạn nghiêm trọng do mất an toàn điện trong dân. Để giảm thiểu sự cố đáng tiếc, ngoài sự chủ động của ngành điện, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền các cấp trong việc đẩy mạnh, đa dạng các hình thức tuyên truyền, cảnh báo người dân để từng bước tạo chuyển biến sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Đặc biệt, mỗi tổ chức, hộ gia đình cần nghiêm cấm sử dụng công trình lưới điện vào những mục đích khác; xây dựng, cải tạo công trình nhà ở trong hành lang an toàn lưới điện khi chưa liên hệ với ngành điện để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn...

