Điện lực Hà Tĩnh thiệt hại khoảng 13,2 tỷ đồng do mưa lũ

Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã làm ngập và hư hỏng nhiều hạ tầng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, giá trị thiệt hại bước đầu ước tính khoảng 13,2 tỷ đồng.

Trong mưa lũ, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tăng cường về cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo an toàn cho thiết bị và an toàn điện trong Nhân dân

Trước mưa lũ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có công điện chỉ đạo các đơn vị triển khai “kịch bản” ứng phó. Theo đó, kiểm tra, chuẩn bị vật tư dự phòng, trang thiết bị phòng chống thiên tai để sẵn sàng ứng phó.

Các điện lực tập trung xử lý hành lang lưới điện, gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ gãy đổ, bọc bịt các tủ điều khiển, tủ MK, khơi thông cống rãnh tại các trạm biến áp 110kV. Đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương về việc cấp điện và tuyên truyền đảm bảo an toàn điện trong dân.

Từ ngày 18 - 20/10, mưa lớn kéo dài kết hợp với việc xả tràn của một số hồ chứa nước đã gây ngập úng diện rộng trên nhiều địa bàn. Để đảm bảo an toàn cho thiết bị và an toàn điện trong Nhân dân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động sa thải một số tuyến đường dây và trạm biến áp không đảm bảo an toàn vận hành.

Với phương châm “nước lũ rút đến đâu, cấp điện trở lại đến đó”, công ty đã huy động toàn bộ nhân lực, vật tư, lực lượng dịch vụ điện nông thôn vào cuộc kiểm tra, khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho Nhân dân. Đến 13h00’ ngày 24/10, công ty đã cấp điện trở lại cho 100% khách hàng.

Công nhân Điện lực Thạch Hà kiểm tra lưới điện sau mưa lũ.

Ông Đinh Quang Chung – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã làm ngập và hư hỏng nhiều hạ tầng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh. Giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 13,2 tỷ đồng, giá trị khắc phục ước tính khoảng 18,9 tỷ đồng.

Cụ thể: 7 tủ RMU, 37 tủ hạ thế, 37 tụ bù hạ thế bị ngập nước; 2 máy biến áp bị cháy, 3 máy biến áp bị hư hỏng.

Ngoài ra, mưa lũ còn gây sạt lở, rạn nứt nhiều cột điện; nhiều km đường dây bị đứt dây do áp lực của nước lũ; 17.331 công tơ, 2.021 hộp công tơ bị ngập nước và hư hỏng; 34 aptomat bị hỏng do ngập nước...

Công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh lắp công tơ mới để thay thế công tơ hỏng do nước lũ ngập.

Hiện tại, các điện lực vẫn tiếp tục kiểm tra, thống kê thiệt hại và triển khai các phương án khắc phục lâu dài, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thu Phương