Điện lực thị xã Hồng Lĩnh đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão

Điện lực TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang chủ động các phương án đảm bảo an toàn lưới điện khi mùa mưa bão sắp đến, góp phần ổn định nguồn điện sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn.

Công nhân Điện lực TX Hồng Lĩnh phát quang hành lang lưới điện trên đường Quang Trung.

Điện lực TX Hồng Lĩnh đang quản lý và vận hành 1 trạm biến áp phân phối 35KV, 172 biến áp với gần 64.000 kVA, 99,66 km đường dây trung áp 35kV và 177,21 km đường dây 0,4 kV; cung cấp điện cho 16.113 khách hàng sử dụng điện, trong đó có 1.548 khách hàng sử dụng ngoài mục đích sinh hoạt.

Ông Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Điện lực TX Hồng Lĩnh cho biết, chuẩn bị vào mùa mưa bão, đơn vị nhận định rõ những nguy cơ về sự cố lưới điện, tai nạn điện và đã chủ động triển khai các phương án về tổ chức, kỹ thuật, vận hành đối với hệ thống điện nhằm đảm bảo an toàn.

Nhiều đường dây điện trên địa bàn thị xã không đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Theo đó, đơn vị đã thành lập tiểu ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và tổ xung kích PCTT&TKCN. Các thành viên trong tiểu ban và tổ xung kích đều được phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể để sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh đó, Điện lực TX Hồng Lĩnh cũng đã triển khai lập phương thức vận hành nguồn lưới điện khi có lụt, bão và phương án cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn. Cụ thể, khi xảy ra trường hợp mất điện hạ áp cục bộ có thể dùng máy phát dự phòng tại chỗ hoặc xem xét phương án cấp điện từ trạm biến áp gần nhất.

Công nhân Điện lực TX Hồng Lĩnh bảo trì, khắc phục các khiếm khuyết lưới điện.

Các phương tiện, vật tư kỹ thuật phục vụ phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được Điện lực TX Hồng Lĩnh chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ với phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Đơn vị còn bố trí nhân lực tại chỗ, tăng cường lực lượng tại các vị trí trực và trạm biến áp trung gian để triển khai phương án huy động vật tư, nhân lực, phương tiện để xử lý, khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Xuân Hải - kỹ thuật viên an toàn, Điện lực TX Hồng Lĩnh cho biết thêm, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn, chúng tôi thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền các biện pháp phòng tránh tai nạn và giữ an toàn điện trong mùa mưa bão thông qua hệ thống loa truyền thanh; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thị xã để nắm bắt kịp thời những diễn biến về lụt bão, thiên tai, hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện công tác PCTT&TKCN.

Thường xuyên kiểm tra các đường dây, nhất là trước mùa mưa bão.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Hải, để chủ động phòng tránh tai nạn điện xảy ra trong mùa mưa bão, Điện lực TX Hồng Lĩnh khuyến cáo người dân ở phường, xã có nguy cơ ngập lụt không tự ý leo lên cột điện hoặc vượt qua hàng rào trạm điện, chạm người vào các thiết bị điện; không tự ý tháo dỡ, sửa chữa các kết cấu của công trình điện. Khi thấy cột điện ngã đổ hoặc dây điện bị đứt rơi xuống đất, tuyệt đối không được đến gần cầm, nắm vào dây điện và phải ngăn ngừa không cho người khác đến gần, nhanh chóng tìm cách báo ngay cho đơn vị quản lý điện hoặc chính quyền địa phương gần nhất biết để có biện pháp xử lý.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả phương án, vật chất kỹ thuật và con người trong mùa mưa bão năm nay, ngành Điện lực TX Hồng Lĩnh đang nỗ lực bảo đảm vận hành an toàn, cung cấp điện tốt nhất cho sinh hoạt của người dân cũng như sản xuất của các doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn.

Nam Giang