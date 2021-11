Doanh nghiệp Hà Tĩnh siết chặt phòng dịch, duy trì chuỗi sản xuất

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng dịch để duy trì chuỗi sản xuất...

Người lao động Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh được đo thân nhiệt trước khi vào làm việc.

Là doanh nghiệp đóng tại thị xã Kỳ Anh, ngay khi trên địa bàn xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh đã tăng cường các biện pháp phòng dịch so với thời điểm trước đó.

Ông Phạm Văn Túc - Giám đốc Công ty cho hay: “Công ty hiện có khoảng 300 lao động. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là không để dịch bệnh xuất hiện trong nhà máy làm ảnh hưởng đến sản xuất. Do đó, bên cạnh soát chặt quy định 5K về phòng chống dịch đối với người ra vào công ty, chúng tôi đã tiến hành rà soát yếu tố dịch tễ đối với người lao động. Ngoài ra, người lao động phải khai báo lịch trình đi lại trong những ngày nghỉ cuối tuần để công ty kịp thời nắm bắt thông tin. Rất may mắn là đến hiện tại chưa có người lao động nào phải nghỉ làm do yếu tố dịch tễ”.

Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh đang dồn sức để “về đích” kế hoạch năm.

Theo ông Túc, năm 2021, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh đặt mục tiêu doanh thu 125 tỷ đồng. Từ đầu năm tới nay, do tác động của dịch bệnh khiến nguồn nguyên liệu nhập về chậm trễ làm ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp. Vì vậy, đến hết tháng 10, công ty mới đạt hơn 108,7 tỷ đồng. Hiện còn chưa đầy 2 tháng là kết thúc năm, công ty đang dồn sức để đạt kế hoạch.

Thời điểm này, Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) cũng đang nỗ lực để đạt 100% kế hoạch. Bởi vậy, bên cạnh việc duy trì tiến độ sản xuất, công ty siết chặt các biện pháp phòng dịch. Ngay khi TP Hà Tĩnh xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng, công ty đã truy vết được 1 trường hợp F2 và đã cho nghỉ ở nhà theo dõi sức khỏe.

Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh bố trí tăng ca để đảm bảo tiến độ giao hàng.

Ông Hồ Văn Cát - Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh cho hay: “Trường hợp F2 là tổ trưởng nên việc điều hành dây chuyền may có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp thời bố trí người khác đảm nhiệm. Nằm trong vùng cấp độ 2, có nguy cơ lây nhiễm nên hiện nay, công ty đang siết chặt các biện pháp phòng dịch như: đo thân nhiệt cho người lao động, yêu cầu đeo khẩu trang trong khi làm việc, người lao động phải rửa tay sát khuẩn khi đến và khi ra về”.

Ông Cát cho biết thêm, từ tháng 9, công ty sắp xếp, bố trí lại nhân lực và cách thức hoạt động nên năng suất sản xuất được nâng lên. Nhờ vậy, doanh thu từ tháng 9 đến nay tăng hơn so với trước từ 10 – 20%. Mức lương của công nhân cũng được cải thiện rõ rệt, tăng hơn 1 triệu đồng/người/tháng. Hiện, công ty đang bố trí tăng ca 30 phút mỗi ngày để đảm bảo tiến độ giao hàng. Đến thời điểm này, doanh thu công ty đạt khoảng 24 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm 2021.

Các doanh nghiệp chủ động các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo 5K để bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh.

Theo tìm hiểu, khi trên địa bàn tỉnh tái bùng phát các ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 4/11, các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất cũng đã tái kích hoạt các biện pháp để tăng cường công tác phòng, chống dịch. Đối với hầu hết doanh nghiệp, giai đoạn này là chặng nước rút, tăng tốc thực hiện các đơn hàng để hoàn thành kế hoạch năm. Bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là không để dịch bệnh làm đứt gãy chuỗi sản xuất.

Cán bộ Sở Công Thương theo dõi doanh nghiệp cập nhật tình hình trên Bản đồ sống chung an toàn với COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Công Thương và UBND tỉnh, vừa qua, Sở Công Thương đã gửi văn bản đề nghị các cơ sở hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Lê Xuân Từ cho biết: “Sở đã chỉ đạo các cơ sở sản xuất chủ động kiểm soát tốt diễn biến, tình hình dịch bệnh; nắm bắt thông tin đi lại/di chuyển của người lao động tại các cơ sở, đặc biệt là thông tin di chuyển ngoài thời gian làm việc để có các giải pháp vừa thực hiện tốt phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19; đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh lên Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 tại địa chỉ antoancovid.vn”.

Loan - Trâm