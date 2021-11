Doanh nghiệp Hà Tĩnh “thích ứng an toàn, linh hoạt” để sản xuất

Bằng những giải pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt”, các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Hà Tĩnh đang tập trung cao cho sản xuất, quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Sản xuất phải an toàn, an toàn để sản xuất

Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đóng tại Cụm công nghiệp Đức Thọ chính thức đi vào hoạt động sản xuất đầu năm 2020. Đây là DN chuyên sản xuất bao bì cỡ lớn cho các DN sản xuất xi măng, phân bón trong nước và xuất khẩu. Mặc dù có số lao động khá lớn với gần 400 người, ở nhiều địa phương nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh nên 2 năm qua, công ty chưa phải dừng sản xuất ngày nào.

“Chúng tôi đã tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Điều này đã mang lại cho những người lao động như chúng tôi “lợi ích kép” khi vừa không bị nhiễm bệnh, vừa có việc làm, thu nhập ổn định, bình quân 4-5 triệu đồng/người/tháng. Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn như thế này, đây là điều rất ý nghĩa đối với chúng tôi”, chị Nguyễn Thị Giang - công nhân Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho hay.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đã “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đảm bảo việc làm, thu nhập cho gần 400 lao động.

Ông Phan Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho biết, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, hoạt động sản xuất của công ty đã có nhiều thuận lợi hơn. DN đã giảm các chi phí, thời gian vận chuyển hàng hóa, vật tư đi ngoại tỉnh. Tuy nhiên, không vì thế mà DN chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch, vẫn tiếp tục quán triệt đến tất cả công nhân thực hiện quy định “5K”. Đối với lái xe chở vật tư từ ngoại tỉnh khi đến nhập, xuất hàng đều phải ngồi trên cabin, không xuống xe tiếp xúc với người trong công ty.

Những tháng cuối năm, cán bộ, công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (tại Cụm công nghiệp Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) đang chạy đua với thời gian để kịp các đơn hàng theo hợp đồng. Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực may găng tay, quần áo thể thao xuất khẩu.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tuân thủ 5K, duy trì sản xuất, đảm bảo cung ứng kịp thời các đơn hàng cho đối tác.

Hiện công ty đang đảm bảo việc làm cho gần 2.100 lao động với mức thu nhập bình quân 4,7 triệu đồng/người/tháng. Để đảm bảo “mục tiêu kép”, 100% lao động trong công ty đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và tuân thủ nghiêm quy định “5K” trong quá trình sản xuất cũng như khi ra khỏi nhà máy.

Theo bà Phan Thị Thanh Giang - Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ra đời không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển vật tư, hàng hóa mà còn giúp DN thuận lợi trong việc tuyển dụng lao động. Người lao động có thể trực tiếp đến công ty để nộp hồ sơ, tham quan nhà xưởng, hoạt động sản xuất… để hiểu rõ về quy mô nhà máy. Từ nay đến cuối năm, bên cạnh tập trung sản xuất kịp tiến độ các đơn hàng, công ty tuyển dụng thêm ít nhất 400 lao động để đảm bảo sản xuất theo kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng - nơi tập trung nhiều tập đoàn, DN lớn và nhiều nhà thầu đang triển khai các dự án với hàng chục nghìn lao động cũng đang thực hiện “thích ứng an toàn, linh hoạt” để sản xuất.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) thực hiện 5K, test nhanh sàng lọc định kỳ cho người lao động.

Ông Hồ Sỹ Quốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) cho biết, mặc dù 100% lao động của FHS đã tiêm 2 mũi vắc-xin nhưng công ty không chủ quan, thường xuyên cập nhật cấp độ dịch, vùng dịch của tỉnh để có các giải pháp ứng phó linh hoạt. Nhờ chủ động tuân thủ, thực hiện hiệu quả các quy định phòng dịch, hoạt động sản xuất thép của FHS tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Trong bối cảnh dịch bệnh nhưng thời gian qua, FHS vẫn đảm bảo việc làm ổn định cho gần 7.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng.

Tiếp sức cho giai đoạn “nước rút” cuối năm

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của nhiều DN. Các chuỗi cung ứng vật tư, giao nhận hàng hóa, nhân lực lao động… bị “đứt gãy”. Trước những khó khăn đó, Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp cụ thể để hỗ trợ DN khôi phục sản xuất.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh thực hiện các gói hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết, địa phương đã luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để thực hiện test nhanh và tiêm vắc-xin cho người lao động tại các DN trên địa bàn. Cùng đó, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Chi cục Thuế, Phòng LĐ-TB&XH, Bảo hiểm... tuyên truyền, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho các DN làm hồ sơ, thủ tục thực hiện các chính sách của Nhà nước về miễn giảm thuế, lãi suất, hỗ trợ lao động thất nghiệp…

Nhiều chính sách hỗ trợ của Chính phủ như gia hạn, giảm, hạ lãi suất ngân hàng, thuế… đang được các đơn vị ngân hàng, thuế tạo điều kiện thuận lợi giúp DN tiếp cận, thụ hưởng chính sách nhanh, đầy đủ nhất.

Ông Nguyễn Xuân Thường, Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế Hà Tĩnh) cho biết, toàn tỉnh có hơn 14.760 DN, hộ kinh doanh, người lao động sẽ được hưởng các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế theo các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Chính phủ với số tiền khoảng 288,9 tỷ đồng.

Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên hướng dẫn người dân triển khai hồ sơ gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021.

Trên lĩnh vực ngân hàng, các tổ chức tín dụng cũng thực hiện hạ lãi suất dư nợ hiện hữu với tổng dư nợ 10.007 tỷ đồng cho 1.025 DN, số tiền lãi được hạ 45,12 tỷ đồng (mức lãi suất giảm từ 0,5 - 1,5%/năm).

“Những gói chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã tạo động lực cho DN vượt qua khó khăn để thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, vừa phòng chống dịch, vừa tạo việc làm, thu nhập cho người lao động”, ông Nguyễn Hữu Phúc - Phó Giám đốc Công ty Du lịch Hà Tĩnh cho hay.

Cùng với khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ như gia hạn, giảm, hạ lãi suất ngân hàng, thuế, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho các DN tại địa phương thu hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, các cơ sở sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Cùng với chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trên công trường Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi, không khí lao động vẫn luôn khẩn trương, phấn đấu đến cuối quý 4 năm 2021 đưa vào vận hành phát điện.

Đến 31/10/2021, số DN có tình trạng đang hoạt động trên Hệ thống thông tin đăng ký DN quốc gia là 8.741. Riêng 10 tháng năm 2021, có 855 DN đăng ký thành lập mới, tăng 4% so với cùng kỳ; có 270 DN hoạt động trở lại, tăng 35,7% so với cùng kỳ. Số lượng lao động trong các khu kinh tế, cụm công nghiệp là 25.923 người, không có số lao động nghỉ việc do dịch.

Có thể thấy, chính sự chủ động, thích ứng an toàn và linh hoạt trong mọi tình huống, có lộ trình rõ ràng đã giúp DN vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

Thanh Hoài - Lê Tuấn