Doanh nghiệp, nhà máy Hà Tĩnh đẩy mạnh SXKD ngay từ đầu xuân

Dịp nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chưa kết thúc nhưng nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã bắt tay vào sản xuất với khí thế sôi nổi, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Chị Đào Thị Hương Sâm - công nhân phân xưởng sợi, dệt Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đi làm trong ngày đầu năm mới

Sáng mồng 5 tết, tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Cụm Công nghiệp huyện Đức Thọ) bộ phận kỹ thuật và tổ sợi, dệt đã có mặt ở các phân xưởng để khởi động máy móc, dệt những mét sợi đầu tiên trong năm mới.

Tất cả cán bộ, công nhân với khí thế vui tươi, phấn khởi, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra ngay từ tháng đầu, quý đầu.

“Ngày đầu năm mới đi làm, tất cả cán bộ, công nhân được lãnh đạo công ty “lì xì” chúc mừng năm mới. Mặc dù đang trong những ngày nghỉ tết nhưng khi được đi làm, có thu nhập, có việc làm ổn định từ đầu năm chúng tôi cảm thấy rất vui, yên tâm gắn bó lâu dài với công ty” - chị Đào Thị Hương Sâm, công nhân phân xưởng sợi, dệt vui vẻ cho biết.

Bộ phận dệt chuẩn bị sẵn sàng vật tư để sáng ngày mồng 6 bộ phận may thực hiện công đoạn tiếp theo.

Tại khu vực “hậu cần”, các đầu bếp cũng đang tất bật chuẩn bị các món ăn phục vụ công nhân. Công ty CP Bao bì Sông La Xanh hằng ngày phục vụ 3 bữa ăn cho 3 ca với 380 cán bộ, công nhân. Ngày thường, mỗi suất ăn có giá 18.500 đồng/bữa nhưng hôm nay công ty chủ trương tăng thêm khẩu phần ăn, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho mọi người trong ngày đầu năm.

Bộ phận kỹ thuật kiểm tra, khởi động máy móc

Công ty CP Bao bì Sông La Xanh là doanh nghiệp chuyên sản xuất bao bì đựng xi măng, phân bón… cỡ lớn. Sản phẩm của công ty có 2 loại: Jumbo và sling. Riêng bao sling được ví như “container” thu nhỏ dùng để lưu động hàng hóa một cách linh hoạt, phù hợp cho việc bốc xếp vận chuyển xi măng, phân bón đóng bao đường dài hoặc vận chuyển bằng đường biển.

Ông Phan Trí Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bao bì Sông La Xanh chia sẻ, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 gặp không ít khó khăn nhưng với những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, người lao động, doanh thu của đơn vị đạt trên 153 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại khu vực “hậu cần”, ngày đầu năm mới các đầu bếp của công ty đang tất bật chuẩn bị các món ăn phục vụ công nhân

“Năm 2022 là bước phát triển mới khi vào cuối tháng 2 tới đây, giai đoạn 2 của nhà máy với tổng vốn đầu tư khoảng 41 tỷ đồng sẽ đi vào hoạt động. Hiện tại, thiết bị, máy móc sản xuất cho giai đoạn 2 đã được mua đủ và nhân sự cũng đang được tuyển dụng để đào tạo dần. Dù đang trong kỳ nghỉ tết, song để đáp ứng tiến độ giao hàng, công ty đã bố trí đi làm từ sáng ngày mồng 5. Năm 2022, công ty mở rộng sản xuất, tăng cường tìm kiếm thị trường, đối tác mới, phấn đấu đạt doanh thu trên 210 tỷ đồng. Chúng tôi kỳ vọng một năm mới với nhiều khởi sắc mới, thành công mới” - ông Nghĩa cho hay.

Tại KKT Vũng Áng, hàng nghìn lao động ở KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thuộc các đơn vị, doanh nghiệp như: Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, Công ty CP MCC Việt Nam… vẫn hăng say làm việc “xuyên” tết.

Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thực hiện sản xuất xuyên tết

Ông Phạm Trần Đệ - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết, để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong dịp tết Nhâm Dần 2022, một số doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất, thi công các dự án trọng điểm. Chỉ tính riêng các công ty lớn trong Khu kinh tế đã có gần 6.000 công nhân ngày đêm bám trụ, thực hiện nhiệm vụ.

Ban Quản lý KKT tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo “mục tiêu kép”, gắn công tác phòng dịch với mục tiêu sản xuất, kinh doanh; phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, công an, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của các đơn vị thi công, giữ vững an ninh trật tự tại KKT Vũng Áng trước, trong và sau dịp tết.

Một năm mới đã bắt đầu. Không khí khẩn trương, sôi nổi từ các doanh nghiệp, nhà máy đang tạo động lực mới, khí thế mới, góp phần đưa Hà Tĩnh đạt những “vạch đích” quan trọng trong năm Nhâm Dần.

Bá Tân