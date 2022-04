“EVNNPC đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện” kết nối tới 26 điểm cầu

Năm 2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã nỗ lực đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tổng vốn đầu tư, cải tạo, sửa chữa lưới điện toàn tỉnh năm 2021 là 333,051 tỷ đồng. Nhờ vậy, chất lượng điện năng ngày càng được cải thiện. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng tiếp tục được đổi mới, công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng được thực hiện tốt; công tác chuyển đổi số được triển khai hiệu quả. Năm 2021, sản lượng điện thương phẩm toàn công ty thực hiện đạt 1.177,264 triệu kWh (tăng 7,61% so với năm 2020); tỷ lệ tổn thất điện năng 7,28% (giảm 0,69% so với năm 2020 và thấp hơn 0,02% so với kế hoạch Tổng công ty Điện lực Miền Bắc giao); tiết kiệm 22,76 triệu kWh, tương đương 43,19 tỷ đồng. Năm 2022, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu cấp điện ổn định, phục vụ công tác phòng chống dịch, nhu cầu sinh hoạt cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn; hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất - kinh doanh, các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và tăng năng suất lao động; hoàn thành nhiệm vụ chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu là: điện thương phẩm ≥ 1.275,63 triệu kWh, tổn thất điện năng ≤ 6,8%, tiết kiệm 26,91 triệu kWh, tương đương 46,25 tỷ đồng.