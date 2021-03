Giờ Trái đất năm 2021: Hà Tĩnh tiết kiệm 28.800 kWh điện

Với chủ đề “Lên tiếng vì thiên nhiên”, người dân Hà Tĩnh đã tích cực hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2021 và tiết kiệm được 28.800 kWh điện, tương đương 55 triệu đồng.

Sự kiện Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30“- 21h30” tối hôm qua (27/3) do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay, Hà Tĩnh không tổ chức sự kiện đông người. Bởi vậy, công tác tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình được đẩy mạnh.

Công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh phát tờ rơi tuyên truyền Giờ Trái đất tới khách hàng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền như: treo băng rôn, khẩu hiệu; phát tờ rơi hưởng ứng Giờ Trái đất và tiết kiệm điện; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng tổ chức hoạt động “tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết khi sự kiện Giờ Trái đất diễn ra"… nên nhiều người dân đã tích cực hưởng ứng.

Ông Phan Văn Anh – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “2021 là năm thứ 12 Hà Tĩnh tham gia chiến dịch Giờ Trái đất. Năm nay, do dịch bệnh Covid-19 nên sự kiện Giờ Trái đất được tổ chức thiết thực, an toàn, phù hợp với điều kiện trong bối cảnh đất nước đang có dịch. Theo đó, trong 1 giờ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất, tổng điện năng toàn tỉnh tiết kiệm được là 28.800 kWh, tương ứng số tiền 55 triệu đồng. Như vậy, sản lượng điện tiết kiệm được trong Giờ Trái đất năm nay tăng so với sản lượng điện đã tiết kiệm được trong sự kiện Giờ Trái đất năm trước (năm 2020 là 28.100 kWh, tương đương 52 triệu đồng)”.

Công nhân Điện lực Lộc Hà treo băng rôn tuyên truyền sự kiện Giờ Trái đất 2021.

Được biết, chiến dịch Giờ Trái đất sẽ không chỉ dừng lại ở sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng mà sẽ tiếp tục lan tỏa tới mọi tổ chức, cá nhân để cùng nhau hành động tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, qua đó góp phần bảo vệ môi trường sống.

Thu Phương