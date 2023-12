Hà Tĩnh phát triển công nghiệp, thương mại theo chiều sâu, bền vững

Năm 2024, ngành Công thương Hà Tĩnh chú trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại theo chiều sâu và bền vững, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Sáng 27/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết ngành Công thương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hoạt động ngành công thương đạt nhiều kết quả nổi bật. Giá trị gia tăng ngành công nghiệp trong GRDP năm 2023 ước tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 7,41% so với năm 2022. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng trưởng khá so với năm 2022 như: thép ước đạt 4,8 triệu tấn, tăng 8,5%; điện sản xuất ước đạt 8,4 tỷ kWh, tăng 12%; điện thương phẩm ước đạt 1,6 tỷ kWh, tăng 13%; bia ước đạt gần 70 triệu lít, tăng 3%...

Hoạt động thương mại, dịch vụ phục hồi và tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 59.776 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,4 tỷ USD, vượt 20% so với kế hoạch và tăng 33% so với năm 2022. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3,63 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ.

Trong năm, Sở Công thương đã hoàn thành 6 nhiệm vụ khung theo Chương trình số 21/CTr-UBND ngày 19/1/2023 của UBND tỉnh, 106 nhiệm vụ chủ yếu của ngành và các nhiệm vụ đột xuất. Công tác quản lý Nhà nước về công thương được tăng cường, đặc biệt là tham mưu cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh; thực hiện công tác bình ổn thị trường; triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh giới thiệu sản phẩm, kết nối với các nhà phân phối trong và ngoài nước...

Ông Biện Thanh Hải - Trưởng phòng Marketing Công ty CP Tập đoàn bia rượu và nước giải khát Sao Vàng – SAVABECO (TX Hồng Lĩnh) thông tin về những định hướng phát triển của công ty trong năm 2024.

Năm 2024, ngành Công thương chú trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại theo hướng phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh phát triển theo chiều sâu và bền vững với các chỉ tiêu chủ yếu như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 10%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 15% so với năm 2023...

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng nhấn mạnh các nhiệm vụ của ngành trong năm 2024, trọng tâm là tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các nội dung thực hiện Quy hoạch tỉnh thuộc lĩnh vực công thương; tiếp tục triển khai nghị quyết về một số chính sách về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, về phát triển xuất khẩu và dịch vụ logistics.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng kết luận hội nghị.

Triển khai các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cụm công nghiệp, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch khuyến công địa phương; triển khai hiệu quả Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại...

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Sở Công thương đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Ngọc Loan