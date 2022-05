Hà Tĩnh tự tin chinh phục mục tiêu thu ngân sách năm 2022

Các cơ quan tài chính trên địa bàn Hà Tĩnh đang trên hành trình thu ngân sách đầy thuận lợi khi mới đi qua 1/3 chặng đường nhưng tổng thu ngân sách đã được trên 7.531 tỷ đồng, đạt 46,2% dự toán năm HĐND tỉnh giao.

Đột phá trên cả 2 lĩnh vực

Năm 2022, các cơ quan tài chính được HĐND tỉnh giao dự toán tổng thu ngân sách 16.300 tỷ đồng, cao hơn dự toán năm 2021 là 4.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 7.800 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 8.500 tỷ đồng. Đây là mức giao thu cao nhất từ trước đến nay.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 sản xuất ổn định góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương

Trước mục tiêu mới, ngay từ đầu năm, Cục Thuế Hà Tĩnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh đã có nhiều giải pháp đồng bộ, triển khai kịp thời các kịch bản để phấn đấu thu đạt kết quả cao nhất. Trên cơ sở chỉ tiêu thu ngân sách HĐND tỉnh giao, Cục Thuế Hà Tĩnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh đã kịp thời giao dự toán cho các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp để có hướng phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Chương trình thi đua, phấn đấu tăng thu từ những tháng đầu được cả 2 đơn vị phát động và triển khai quyết liệt.

Cục thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người dân kê khai nộp thuế

Ông Nguyễn Thành Vinh, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế (Cục Thuế Hà Tĩnh) cho biết: “4 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh thu nội địa ước đạt 3.598 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm Bộ Tài chính giao, bằng 46% kế hoạch năm HĐND tỉnh giao và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ tiền sử dụng đất ước đạt 1.243 tỷ đồng; thu thuế, phí ước đạt 2.355 tỷ đồng.

Nhiều sắc thuế thu đạt cao so với kế hoạch năm tỉnh giao như: lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất, thu doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước, thu từ thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân. Theo địa bàn, có 3 huyện: Thạch Hà, Vũ Quang, Hương Sơn đã hoàn thành kế hoạch Bộ Tài chính giao trong năm. Đây là kết quả cao nhất trong nhiều năm qua của ngành thuế tỉnh nhà”.

Kiểm tra, giám sát hàng hoá thông quan qua cảng Vũng Áng

Cũng có kết quả không kém so với thuế nội địa, thuế xuất nhập khẩu tính đến hết tháng 4 đạt hơn 3.933 tỷ đồng, đạt 46,5% dự toán Bộ Tài chính giao (8.450 tỷ đồng), 46,3% dự toán HĐND tỉnh giao (8.500 tỷ đồng) và tăng 69% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trên 95% số thu đến từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng, chủ yếu là từ hoạt động nhập khẩu than, dầu, quặng sắt và các loại hợp kim của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Tự tin chinh phục mục tiêu

Với kết quả thu ngân sách đạt trên 7.531 tỷ đồng ở cả 2 lĩnh vực thuế nội địa và xuất nhập khẩu, đến thời điểm này, Cục Thuế Hà Tĩnh và Cục Hải quan Hà Tĩnh đã hoàn thành 46,2% dự toán năm HĐND tỉnh giao.

Nhà máy bia Sài Gòn-Hà Tĩnh của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (thị xã Hồng Lĩnh) dự kiến tháng 6 đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo nguồn thu lớn cho ngân sách của Hà Tĩnh

Chặng khởi đầu thắng lợi, những người làm công tác thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh đang tự tin sẽ hoàn thành chỉ tiêu trong 2/3 thời gian còn lại của năm 2022. Đặc biệt, trong bối cảnh các dự án trọng điểm như: Nhà máy Sản xuất Pin VinES, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, dự án bến cảng số 3 cảng Vũng Áng của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt, dự án bến cảng số 4 cảng Vũng Áng của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn… đang triển khai xây dựng sẽ góp phần giúp Hà Tĩnh hoàn thành mục tiêu thu ngân sách sớm hơn dự kiến.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để tham mưu về chính sách thuế trong thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển SXKD. Ngoài ra, ngành thuế cũng sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hồ sơ kê khai thuế với thực tế phát sinh thuế trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; thực hiện đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế... để vừa chống thất thu ngân sách, vừa góp phần ổn định giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh Trương Quang Long.

Lực lượng hải quan phối hợp với biên phòng kiểm tra phương tiện xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Cầu Treo

Cũng đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp để “tăng tốc” thu ngân sách, hiện nay, Cục Hải quan Hà Tĩnh đang thông qua nhiều kênh đối thoại trực tiếp hoặc gián tiếp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn. Song song với đó, Hải quan Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, rút ngắn thời gian thông quan, từ đó góp phần tăng thu tối đa cho địa phương.

Kết quả thu ngân sách 4 tháng đầu năm là động lực để ngành tiếp tục nỗ lực trong những tháng tiếp theo. Cùng với ngành thuế, Hải quan Hà Tĩnh đặt quyết tâm cao sẽ “về đích” sớm thu ngân sách năm 2022 và lập kỷ lục thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh Đinh Văn Hòa

Phan Trâm