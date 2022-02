Hàng nghìn công nhân KKT Vũng Áng bám công trường “xuyên” tết

Để đảm bảo tiến độ sản xuất tại nhà máy và những công trình trọng điểm, hàng nghìn lao động ở KKT Vũng Áng (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang hăng say làm việc “xuyên” tết.

Vào làm việc được gần 1 năm, tết Nguyên đán năm nay, anh Chu Văn Trường (SN 1989, xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) - công nhân bộ phận bốc xếp Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt xung phong ở lại công trường.

Anh Trường đang bốc xếp số hàng kali từ kho cảng lên tàu.

Anh Trường cho biết: “Ðây là năm đầu tiên tôi cùng các bạn đồng nghiệp mới đón tết tại cảng. Tết thì ai cũng muốn về nhà nhưng cần có người ở lại để tiếp tục công việc, vì vậy, chúng tôi ưu tiên cho những người ở xa và có những việc gia đình cần nghỉ tết, còn 60% nhân lực tiếp tục bám công trường. Trước giờ giao thừa, anh em quây quần cùng nhau đón tết, cũng có bánh chưng, rượu, hoa đào, không khí đầm ấm nên vơi nỗi nhớ nhà”.

Anh Hoàn thực hiện thao tác móc thép trên dây chuyền sản xuất.

Năm thứ 3 đón tết tại Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh), anh Nguyễn Đình Hoàn, công nhân bộ phận cán thép (SN 1996, quê ở huyện Lộc Hà) cho hay: “Mặc dù ngày tết rất muốn quây quần bên người thân nhưng nhiệm vụ công việc buộc phải hoàn thành nên chúng tôi ở lại. Ở đây không thiếu hương vị tết, công ty đã bố trí bếp ăn với đầy đủ món ăn truyền thống của Việt Nam và Đài Loan”.

Năm 2022, Công ty Formosa Hà Tĩnh tiếp tục đặt ra nhiều kỳ vọng mới trong sản xuất kinh doanh (Trong ảnh: Cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh).

Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò “đầu kéo” của nền kinh tế tỉnh nhà. Theo đó, sản lượng thép tiêu thụ năm 2021 của công ty đạt 6,3 triệu tấn, mang lại cho Formosa Hà Tĩnh doanh thu khoảng 5 tỷ USD (tăng 76% so với năm 2020), đạt lợi nhuận hơn 1 tỷ USD. Trên nền tảng tăng trưởng năm 2021, Formosa Hà Tĩnh cũng đang đặt ra nhiều kỳ vọng lớn trong năm 2022.

Hòa chung không khí thi đua lao động sản xuất của nhiều doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng trong dịp tết, những ngày này, công nhân lao động tại Công ty CP MCC Việt Nam cũng tất bật với công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tại xưởng thêu kết; vệ sinh môi trường, hỗ trợ sản xuất trong các khu vực làm việc của xưởng luyện thép thuộc Formosa Hà Tĩnh.

Anh Nam cùng các đồng nghiệp thay ca kíp trực tết để đảm bảo tiến độ sản xuất của công ty.

Anh Nguyễn Phương Nam (SN 1993, quê quán phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh) - tổ trưởng Tổ Thêu kết, Công ty CP MCC Việt Nam đã đón cái tết thứ 5 tại công trường. Anh Nam chia sẻ: “Đơn vị chúng tôi là nhà thầu phụ của Công ty Formosa Hà Tĩnh, với đặc thù sản xuất không nghỉ nên anh em công nhân đều phân công các ca kíp trong dịp tết để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất... Mặc dù trực tết nhưng công ty vẫn bố trí các bữa ăn mang đậm vị tết cổ truyền sau các ca làm để người lao động an tâm sản xuất”.

Công nhân Công ty CP MCC Việt Nam làm việc tại xưởng luyện thép.

Theo Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Phạm Trần Đệ: “Ðể bảo đảm tiến độ của các dự án trọng điểm, trong dịp tết Nhâm Dần 2022, các nhà thầu, đơn vị thi công vẫn duy trì tiến độ công việc. Chỉ tính riêng các công ty lớn trong Khu kinh tế đã có gần 6.000 công nhân ngày đêm bám trụ, thực hiện nhiệm vụ. Ban Quản lý KKT tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo tốt các chế độ lương thưởng, chăm lo tết cho các lao động ở lại làm việc.

Trước đó, Ban đã có văn bản yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo “mục tiêu kép” gắn công tác phòng dịch trong tình hình mới với mục tiêu sản xuất, kinh doanh; phối hợp bộ đội biên phòng, công an, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của các đơn vị thi công, giữ vững an ninh trật tự tại KKT Vũng Áng trước, trong và sau dịp tết”.

Thu Trang