Ngành điện Hà Tĩnh triển khai sớm các kịch bản giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang tăng cường các giải pháp kỹ thuật đảm bảo cấp điện ổn định và giảm thiểu tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão đang tới gần.

Vào mùa mưa bão, địa bàn xã Lộc Yên (Hương Khê) thường xảy ra hiện tượng dông sét, gây sự cố lưới điện. Trong năm 2022, địa phương này đã xảy ra 7 sự cố đứt đường dây hạ thế, cháy hòm hộp công tơ... do dông lốc, sấm sét làm gián đoạn quá trình cung cấp điện. Bởi vậy, thời gian qua, Điện lực Hương Khê đã tăng cường kiểm tra, xử lý khiếm khuyết trên hệ thống đường dây tại khu vực này.

Trạm biến áp Hương Lộc 1 (thôn Hương Thượng, xã Lộc Yên) đang cấp điện cho 267 khách hàng. Vừa qua, ngành chuyên môn đã huy động công nhân tiến hành chỉnh trang trạm biến áp, đường dây; xử lý tiếp xúc cung, lèo; cân đảo pha, lắp chụp nâng cao dây dẫn... nhằm gia tăng độ tin cậy cấp điện trong mùa mưa bão.

Công nhân Điện lực Hương Khê xử lý khiếm khuyết lưới điện tại xã Lộc Yên.

Ngoài Lộc Yên, những xã trên địa bàn huyện Hương Khê thường xuyên chịu ảnh hưởng dông lốc, sấm sét như: Hương Lâm, Phú Gia, Hương Thuỷ, Hương Vĩnh... đều được Điện lực Hương Khê lên phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Theo ông Phạm Lương Trung - Giám đốc Điện lực Hương Khê, đơn vị đã và đang tăng cường kiểm tra, củng cố và khắc phục tồn tại đối với 100% hệ thống đường dây, nhất là tuyến đường dây 371 và 372 A18.0 cấp điện từ Nhà máy Thủy điện Hố Hô. Ngoài ra, Hương Khê vẫn đang tồn tại lưới điện 10 kV với hơn 155 km nên đơn vị rất chú trọng các giải pháp kỹ thuật, thay thế thiết bị kém chất lượng để giảm tổn thất điện năng và giảm sự cố khi thiên tai xảy ra.

Điện lực Kỳ Anh đang quản lý và vận hành khối lượng đường dây lớn qua địa bàn thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh. Lưới điện chạy qua nhiều dạng địa hình như: đồi núi, vùng biển nên nguy cơ xảy ra sự cố khi mưa bão, dông lốc là rất lớn. Trước thực trạng này, ngành chuyên môn đã chủ động các giải pháp nhằm gia tăng độ tin cậy cung cấp điện cho toàn hệ thống lưới.

Điện lực Kỳ Anh tăng cường các giải pháp cấp điện ổn định trong mùa mưa bão.

Ông Đặng Đôn Sơn – Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho hay: "Để đảm bảo cấp điện mùa mưa bão, đơn vị đã tập trung kiểm tra các thiết bị trên lưới, xử lý 2.560 khiếm khuyết trên lưới, thay 752 quả sứ, thay dây dẫn kém chất lượng... Một số địa bàn thường xảy ra hiện tượng dông sét, ảnh hưởng tới lưới điện như: Kỳ Lợi, Kỳ Nam, Kỳ Hà, Kỳ Ninh... (TX Kỳ Anh), đơn vị đã tiến hành bổ sung cung lèo, tiếp địa đường dây, thay thế lắp đặt bổ sung chống sét đường dây và trạm biến áp để đảm bảo vận hành khi có sét. Ngoài ra, triển khai đóng điện Trạm biến áp 110kV Kỳ Anh 2 và vận hành mới 5 xuất tuyến 35 kV và 22 kV cấp điện riêng cho huyện Kỳ Anh. Cùng đó, phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác phát quang cây cối trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện tại 932 khoảng cột...".

Theo ghi nhận, 10 chi nhánh điện lực còn lại cũng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư, tiến hành kiểm tra định kỳ ngày đêm, khắc phục các tồn tại trên lưới trước mùa mưa bão. Cụ thể, thường xuyên theo dõi tình trạng vận hành của máy biến áp phân phối bằng các phần mềm đo xa. Qua đó, thực hiện cân đảo pha, san tải 1.274 trạm biến áp và luân chuyển 161 máy biến áp vận hành quá tải, non tải; tiến hành chỉnh trang 295 km đường dây cao, trung thế, 216 km đường dây hạ thế và 247 trạm biến áp, giúp đảm bảo an toàn và góp phần tạo mỹ quan đô thị.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật (Công ty Điện lực Hà Tĩnh), nắm bắt tốc độ tăng trưởng của phụ tải và đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy, nhất là trong mùa mưa bão, công ty vừa đóng điện, đưa vào vận hành các xuất tuyến Trạm biến áp 110kV Hà Tĩnh E18.13; chuyển lưới đường dây 972E18.7 vận hành cấp điện áp 22kV nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của phụ tải, đảm bảo chất lượng điện năng. Ngoài ra, nắm bắt thông tin Hà Tĩnh là địa bàn có mật độ xảy ra dông sét cao so với cả nước, công ty đang triển khai lắp đặt, thay thế 200 bộ chống sét van cũ không đảm bảo vận hành nhằm giảm thiểu tác động sét đánh lan truyền trên lưới.

Công nhân Điện lực TP Hà Tĩnh phát quang hành lang lưới điện.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão. Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) thông tin, từ đầu năm lại nay, công ty đã tổ chức chặt phát 1.446 khoảng cột có cây ngoài hành lang; thường xuyên duy trì chặt phát định kỳ trên 2.560 khoảng cột có cây trong hành lang, đảm bảo khoảng cách an toàn trong vận hành lưới điện. Công ty cũng gửi 3.622 thông báo tuyên truyền và tờ rơi đến tận tay các khách hàng sinh sống, sản xuất - kinh doanh trong và hai bên hành lang an toàn lưới điện; phát 4.253 cuốn “cẩm nang an toàn điện”; nhắn tin Zalo, SMS tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện đến 440.000 khách hàng; đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân bằng nhiều hình thức khác...

Thu Phương – Ngọc Loan