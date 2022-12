Nguồn khuyến công quốc gia hỗ trợ 1 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh phát triển sản phẩm từ nguyên liệu gạo thảo dược

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát (Thạch Hà - Hà Tĩnh) là đơn vị hưởng lợi, được hỗ trợ 1 tỷ đồng từ nguồn khuyến công quốc gia để thực hiện đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến các dòng sản phẩm Omega An Phát từ nguyên liệu gạo thảo dược”.

Thông tin từ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh, Hà Tĩnh được Bộ Công thương phê duyệt đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến các dòng sản phẩm Omega An Phát từ nguyên liệu gạo thảo dược Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát”. Theo đó, nguồn kinh phí hỗ trợ là 1 tỷ đồng từ kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022. Đơn vị thụ hưởng là Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát (Thạch Hà - Hà Tĩnh).

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát được hỗ trợ 1 tỷ đồng mua sắm thiết bị máy móc phục vụ sản xuất từ đề án khuyến công.

Nguồn kinh phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến các dòng sản phẩm Omega An Phát từ nguyên liệu gạo thảo dược nhằm tạo ra sản phẩm mới; nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm.

Được biết, đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến các dòng sản phẩm Omega An Phát từ nguyên liệu gạo thảo dược” được Sở Công thương triển khai từ Dự án xây dựng nhà máy sản xuất chế biến sản phẩm từ gạo thảo dược của Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát.

Công ty TNHH Khoa học và công nghệ An Phát chuyên sản xuất các sản phẩm từ gạo.

Tổng chi phí đầu tư dự án của doanh nghiệp hơn 13 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng cơ bản hơn 8 tỷ đồng và chi phí máy móc, thiết bị hơn 5 tỷ đồng.

Dự án có công suất thiết kế là 100 tấn sản phẩm/năm, trong đó dự kiến công suất sản xuất sản phẩm trà gạo lứt Omega An Phát ước đạt 50 tấn/năm và bột ngũ cốc Omega An Phát ước đạt 50 tấn/năm. Sau khi đi vào sản xuất ổn định, dự án sẽ góp phần tăng giá trị sản lượng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn với doanh thu ước đạt 10,26 tỷ đồng/năm. Đồng thời, giải quyết việc làm cho 25 lao động địa phương với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi được hỗ trợ tìm kiếm mặt bằng để đầu tư tại Cụm Công nghiệp Phù Việt, từ đầu năm 2022, Công ty TNHH Khoa học và công nghệ An Phát đã đầu tư xây dựng hạ tầng và lắp đặt thiết bị máy móc. Đến nay, dự án đã hoàn thành chạy thử để đưa vào hoạt động trong tháng 12/2022.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị trình diễn, nghiệm thu đề án.

Theo Sở Công thương, đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến các dòng sản phẩm Omega An Phát từ nguyên liệu gạo thảo dược” được đánh giá có tính khả thi cao và tạo ra dòng sản phẩm mới trên địa bàn.

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ An Phát thành lập từ năm 2013 với lĩnh vực hoạt động chủ yếu là nghiên cứu sản xuất kinh doanh giống lúa chất lượng cao, kinh doanh gỗ, vật tư phân bón, chuyển giao khoa học kỹ thuật canh tác, bao tiêu sản phẩm chế biến từ gạo và các sản phẩm lúa gạo trên địa bàn tỉnh và các tỉnh phụ cận. Năm 2019, công ty mua bản quyền giống lúa thảo dược của Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Vĩnh Hòa để sản xuất kinh doanh gạo và chế biến các sản phẩm như: cốm gạo lứt Omega rong biển, cốm gạo lứt Omega cháy tỏi, bột gạo lứt Omega, trà gạo lứt Omega... Hiện nay, các sản phẩm của công ty được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng cũng như mẫu mã.

Ngọc Loan