Nhiều giải pháp cấp điện an toàn, ổn định ở miền nóng nhất Hà Tĩnh

Với nền nhiệt độ cao nhất Hà Tĩnh, nhu cầu sử dụng điện của người dân Hương Khê trong mùa nắng nóng luôn tăng đột biến. Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, ngành chuyên môn đã tập trung đầu tư nâng cấp lưới theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Đầu tư gần 35 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp lưới điện

Diện tích xã Phú Phong rộng, mật độ dân cư thưa, một số nơi bán kính cấp điện xa đã ảnh hưởng đến chất lượng điện năng, nhất là trong thời điểm nắng nóng. Trước thực trạng đó, Điện lực Hương Khê đã khảo sát, lên phương án nâng cấp lưới điện tại địa phương này với việc “cấy” thêm Trạm Biến áp Phú Phong 8 (công suất 320 KVA), nâng tổng số trạm biến áp tại đây lên 8 trạm.

Lưới điện xã Phú Phong vừa được đầu tư xây mới 1 trạm biến áp công suất 320 KVA.

Ông Phan Đình Bé (thôn 2 - xã Phú Phong) cho hay: “Trước đây, cứ vào giờ cao điểm, nguồn điện khu vực này lại yếu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con. Vừa qua, ngành điện đã xây dựng thêm Trạm Biến áp Phú Phong 8, giúp san tải cho các trạm biến áp Phú Phong 3 và Phú Phong 1. Nhờ vậy, chất lượng điện năng được cải thiện, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt - sản xuất kinh doanh của người dân, nhất là trong mùa nắng nóng này”.

Phú Phong là một trong 3 xã được hưởng lợi dự án “Xây dựng đường dây, trạm biến áp khắc phục tình trạng điện áp thấp tại thị trấn Hương Khê và xã Phương Mỹ” (Hương Khê) năm 2021”. Quy mô của dự án gồm cải tạo 1 trạm biến áp, xây mới 4 trạm biến áp và hệ thống đường dây. Triển khai và hoàn thành vào cuối năm 2021, dự án đã giảm bán kính cấp điện, góp phần giảm tổn thất điện năng tại các xã Phú Phong, Phương Mỹ và thị trấn Hương Khê.

Cũng trong những tháng đầu năm (3/2022), dự án sửa chữa lớn “Trục chính và các nhánh rẽ của các lộ đường dây 371, 372, 373, 374E18.8 và 973E18.8 (huyện Hương Khê)” cũng hoàn thành, đưa vào sử dụng. Dự án đã cải tạo, nâng cấp dây dẫn phụ kiện vận hành lâu năm bằng vật tư mới, đảm bảo chất lượng, gồm 23 vị trí cột điện, 50 bộ xà, 759 chuỗi và quả sứ cách điện; 24,35km dây dẫn… Việc hoàn thành đưa vào sử dụng dự án đã khôi phục năng lực vận hành lưới điện để phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ gây sự cố, đảm bảo độ tin cậy lưới điện đi qua các xã: Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Lộc Yên…

Điện lực Hương Khê tập trung nâng cấp, cải tạo lưới theo hướng tinh gọn.

Ông Phạm Lương Trung - Giám đốc Điện lực Hương Khê thông tin: “Đầu tư lưới điện theo hướng tinh gọn, hiện đại là mục tiêu xuyên suốt của đơn vị nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo nhu cầu sử dụng của Nhân dân, nhất là trong mùa nắng nóng. Tính riêng giai đoạn 2021 - 2022, ngành điện đã đầu tư gần 35 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo lưới điện trên toàn địa bàn Hương Khê, qua đó giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”.

Khắc phục khiếm khuyết, giảm tổn thất điện năng

Một trở ngại lớn của huyện miền núi Hương Khê là địa bàn rộng, lưới điện đi qua nhiều khu vực địa hình hiểm trở. Cùng đó, dân cư thưa thớt, bán kính cấp điện một số khu vực xa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, nhất là trong mùa nắng nóng khi mà nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng đột biến.

Hơn nữa, mùa nắng nóng, ở Hương Khê thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc gây mất an toàn thiết bị điện, thậm chí có thể gây cháy biến áp, làm gián đoạn quá trình cung cấp điện. Do vậy, việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất lưới luôn được Điện lực Hương Khê đặc biệt chú trọng. Qua “thăm khám”, ngành điện đã xác định chính xác các khiếm khuyết, tồn tại trên lưới để có giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả, góp phần giảm tổn thất điện năng.

Việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất điện lưới luôn được Điện lực Hương Khê đặc biệt chú trọng.

Anh Phan Hữu Âu - Cán bộ an toàn chuyên trách Điện lực Hương Khê cho biết: “Với mục tiêu vận hành lưới điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng, từ đầu tháng 4, đơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, quản lý an toàn và ứng cứu thông tin năm 2022 với 100% lực lượng tham gia. Với việc đặt ra tình huống sự cố giả định, Điện lực Hương Khê đã nhanh chóng khắc phục.

Theo đó, đã vệ sinh 113 vị trí sứ và 6 trạm biến áp; bảo dưỡng, kiểm tra đóng - cắt, tăng cường cung 8 vị trí đường dây và trạm biến áp; thay thế 24 quả sứ và các phụ kiện; tăng cường, làm lại cung lèo 30 vị trí... Qua diễn tập vừa xử lý được khiếm khuyết trên lưới vừa giúp công nhân ngành điện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chủ động ứng phó hiệu quả các sự cố lưới điện có thể xảy ra trong mùa nắng nóng”.

Công nhân Điện lực Hương Khê được nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, chủ động ứng phó hiệu quả các sự cố lưới điện trong mùa nắng nóng.

Cùng với diễn tập, từ đầu năm lại nay, Điện lực Hương Khê đã tổ chức hàng trăm lượt ra quân xử lý lưới điện trên 21 xã, thị trấn. Theo đó, đơn vị đã xử lý tiếp xúc 22 trạm biến áp và đường dây hạ thế; luân chuyển 16 máy biến áp đảm bảo công suất phù hợp từng vùng phụ tải; xử lý chảy dầu và bổ sung dầu 56 trạm biến áp; thực hiện 106 lượt xử lý hành lang đường dây trung thế…Sự nỗ lực này góp phần quan trọng để Điện lực Hương Khê đạt mục tiêu giảm tổn thất điện năng xuống còn 6,92%, đảm bảo kế hoạch Công ty Điện lực Hà Tĩnh giao trong năm 2022.

Thu Phương - Ngọc Loan