Nước hồ chứa Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô tiếp tục giảm sâu

Mực nước hồ chứa Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô (Hương Khê, Hà Tĩnh) hiện thấp hơn so với mực nước chết, buộc nhà máy phải dự trữ, cân đối nguồn nước để phát điện ổn định trong giờ cao điểm.

Theo ghi nhận, từ đầu năm lại nay, lượng mưa cũng như lượng nước chảy về hồ chứa của Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, từ cuối tháng 4 lại nay, lượng nước tại hồ chứa nhà máy thuỷ điện này chỉ xấp xỉ hoặc cao hơn không đáng kể so với mực nước chết (mực nước chết là 67,50m so với mực nước biển).

Từ đầu năm lại nay, lượng mưa cũng như lượng nước về hồ chứa của Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Những ngày qua, mặc dù trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa, song, lượng mưa nhỏ, thời gian mưa ngắn nên lượng nước bổ sung cho hồ chứa của Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô rất ít, không được cải thiện.

Ông Nguyễn Bá Tuấn – Phó Giám đốc Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô cho biết: “Hiện nay, cao trình của hồ chứa chỉ đạt 64,70 m so với mực nước biển (tức là thấp hơn mực nước chết 2,80 m). Trước diễn biến này, nhà máy tiếp tục chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp kỹ thuật; tính toán, dự trữ, cân đối nguồn nước để vận hành trong các khung giờ cao điểm (ban ngày từ 12h30 - 15h30 và ban đêm từ 21h00 - 23h00). Đây là những khung giờ mà nhu cầu sử dụng điện của người dân lớn, công suất lưới điện đạt đỉnh nên nhà máy phải nỗ lực duy trì hoạt động để lưới điện vận hành an toàn và ổn định, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia”.

Hiện nay, cao trình của hồ chứa Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô chỉ đạt 64,70 m so với mực nước biển (tức là thấp hơn mực nước chết 2,80 m)

Được biết, Nhà máy Thuỷ điện Hố Hô có công suất 14 MW với 2 tổ máy phát điện. Năm 2023, nhà máy đặt mục tiêu phát lên lưới 37 triệu kWh. Tuy nhiên, theo tổng hợp, 6 tháng đầu năm, sản lượng điện của nhà máy mới chỉ đạt hơn 11,8 triệu kWh (thấp hơn 2,9 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2022).

Thu Phương