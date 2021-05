Sản lượng điện thương phẩm của Đức Thọ tăng 17,59%

Sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Đức Thọ (Hà Tĩnh) tính riêng trong tháng 4/2021 đạt gần 6,5 triệu kWh, tăng 17,59% so với cùng kỳ 2020.

4 tháng đầu năm 2021, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cá nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Thọ được phục hồi và phát triển trở lại. Ngoài ra, các nhà máy tại cụm công nghiệp Đức Thọ như: Bao bì Sông La xanh, May mặc xuất khẩu Appareltech… đi vào sản xuất đã kéo theo sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Đức Thọ tăng cao so với trước.

Tháng 4/2021, Công ty CP Bao bì Sông La xanh tiêu thụ 243.819 kWh điện.

Ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó phòng phụ trách Kinh doanh tổng hợp, Điện lực Đức Thọ thông tin: “Sản lượng điện thương phẩm tháng 4/2021 của đơn vị đạt 6,435 triệu kWh (tăng 17,59% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 12,79% so với kế hoạch Công ty Điện lực Hà Tĩnh giao). Lũy kế sản lượng điện thương phẩm 4 tháng đầu năm 2021 của Điện lực đạt 23,557 triệu kWh (tăng 11,88% so với cùng kỳ năm 2020). Đây được đánh giá là mức tăng trưởng ấn tượng trong nhiều năm qua của đơn vị”.

Các nhà máy tại cụm công nghiệp Đức Thọ đi vào sản xuất đã kéo theo sản lượng điện thương phẩm tăng cao.

Theo phân tích, ở Đức Thọ, ngoài điện quản lý tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 66,55% sản lượng điện thương phẩm) thì điện công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn hơn so với các thành phần khác.

Cụ thể, điện công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ trọng 21,93%, trong khi điện nông - lâm - ngư nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng 4,28%, điện thương nghiệp - dịch vụ chiếm tỷ trọng 3,06% và hoạt động khác chiếm tỷ trọng 4,18%. Do vậy, khi thành phần điện công nghiệp – xây dựng tăng trưởng ấn tượng sẽ đẩy điện thương phẩm chung của Điện lực Đức Thọ tăng cao.

Điện lực Đức Thọ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của các nhà máy.

Được biết, năm 2021, Điện lực Đức Thọ được Công ty Điện lực Hà Tĩnh giao chỉ tiêu điện thương phẩm là 79,618 triệu kWh (tăng 5 triệu kWh so với năm 2020). Tuy nhiên, với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội như hiện nay, dự kiến sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Đức Thọ dự báo sẽ vượt xa chỉ tiêu kế hoạch mà Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã giao.

Thu Phương