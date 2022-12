Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh đạt trên 1,1 tỷ kWh

11 tháng năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt 1.174,085 triệu kWh, tăng 7,71% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục được kiểm soát. Theo đó, người dân, cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh chuỗi sản xuất - kinh doanh, hoạt động du lịch - dịch vụ sôi động trở lại là những yếu tố căn bản thúc đẩy sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021.

Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh (TX Hồng Lĩnh) đưa vào sử dụng đã góp phần đẩy sản lượng điện của Công ty Điện lực Hà Tĩnh gia tăng.

Việc Công ty Điện lực Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển khách hàng mới cũng đã góp phần đẩy nhu cầu tiêu thụ điện trên địa bàn gia tăng.

Thành phần điện tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn nhất 60,05% (tăng 4,24% so với cùng kỳ năm 2021), thành phần điện công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 24,86% (tăng 11,06% so với cùng kỳ năm 2021). Ngoài ra, thành phần điện thương nghiệp - dịch vụ chiếm tỷ trọng 5,7% (tăng 33,86% so với cùng kỳ năm 2021), thành phần điện nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỷ trọng 4,55% (tăng 4,67% so với cùng kỳ năm 2021) và hoạt động khác chiếm tỷ trọng 4,84% (tăng 11,27% so với cùng kỳ năm 2021).

Công nhân Điện lực Nghi Xuân chỉnh trang lưới điện phục vụ lễ giáng sinh năm 2022.

Được biết, hiện nay, thành phần điện quản lý tiêu dùng của Công ty Điện lực Hà Tĩnh chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các thành phần (60,05%). Tháng cuối năm 2022 diễn ra nhiều lễ tết như: lễ Noel, tết dương lịch, đồng nghĩa nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng đột biến. Đây là những yếu tố để đẩy các phụ tải tăng trưởng, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Điện lực Hà Tĩnh sớm “cán đích” mục tiêu sản lượng điện thương phẩm được giao trong năm 2022.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh hiện đang bán điện cho hơn 440.000 khách hàng. Năm 2022, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 1.275,63 triệu kWh, tăng 8,3% so với 2021. Về tổn thất điện năng, đơn vị phấn đấu ở mức 6,8%, giảm 0,48% so với năm 2021.

