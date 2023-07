Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng cao

Nhu cầu sử dụng điện lớn trong mùa nắng nóng cùng nhiều dự án công nghiệp khởi động đã góp phần thúc đẩy sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh tăng trưởng 12,26% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu từ Điện lực Hà Tĩnh, Điện lực Kỳ Anh là đơn vị dẫn đầu về tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, luỹ kế đến ngày 30/6/2023, sản lượng điện thương phẩm của đơn vị đạt trên 105 triệu kWh, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh nâng cấp, sửa chữa lưới điện trong mùa nắng nóng.

Lý giải nguyên nhân tăng trưởng, ông Đặng Đôn Sơn - Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho hay: “Chúng tôi rất quan tâm đến công tác phát triển khách hàng mới nhằm tăng phụ tải điện tiêu thụ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phát triển gần 700 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên gần 68.000. Phụ tải điện quản lý tiêu dùng của huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh chiếm 64,38%. Thời gian qua, nắng nóng gay gắt trên diện rộng, phụ tải điện sinh hoạt trên địa bàn tăng đột biến kéo theo sản lượng điện tiêu thụ gia tăng”.

Cũng theo ông Đặng Đôn Sơn, sự phát triển của ngành công nghiệp trên địa bàn cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy phụ tải điện tăng trưởng. Theo đó, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đang trong quá trình xây dựng; Nhà máy Pin VinES vào giai đoạn chạy thử; Nhà máy Sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh (giai đoạn 1) do Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát làm chủ đầu tư tại phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh) đi vào hoạt động... đã góp phần kéo sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh gia tăng khá ấn tượng”.

Nhà máy Pin VinES vào giai đoạn chạy thử đã góp phần kéo sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Kỳ Anh gia tăng.

Điện lực Thạch Hà cũng là đơn vị có mức tăng trưởng điện thương phẩm khá cao trong nửa đầu năm nay. Ông Nguyễn Đình Hiếu - Giám đốc Điện lực Thạch Hà chia sẻ: “Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn đạt trên 60 triệu kWh, tăng 12,45% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo ghi nhận, ngoài phụ tải điện sinh hoạt tăng cao do nắng nóng đột biến thì sự phục hồi của nền kinh tế với ngành nghề nuôi trồng - chế biến thuỷ hải sản, các nhà máy trong cụm công nghiệp tăng công suất hoạt động... đã kéo theo sự phát triển của các phụ tải điện. Đơn vị đang nỗ lực phấn đấu để đạt kế hoạch sản lượng điện thương phẩm năm 2023 là 121,51 triệu kWh”.

Luỹ kế sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm của Công ty Điện lực Hà Tĩnh đạt 666,422 triệu kWh.

Từ đầu năm lại nay, Điện lực Can Lộc cũng đã chủ động phát triển với việc gia tăng 512 khách hàng, đưa tổng số khách hàng của đơn vị lên 50.732 và góp chung vào tăng trưởng sản lượng điện trong 6 tháng qua. Theo đó, sản lượng điện thương phẩm của huyện đạt trên 48,2 triệu kWh, tăng 14,48% so với cùng kỳ năm 2022”.

Cùng với những đơn vị trên, các huyện Hương Khê, Đức Thọ, TP Hà Tĩnh... cũng là các địa bàn có sự phát triển về phụ tải điện tương đối lớn. Theo Phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, luỹ kế sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm của toàn công ty đạt 666,422 triệu kWh, tăng 12,26% so với cùng kỳ năm 2022. Qua theo dõi, rà soát, các thành phần phụ tải tăng trưởng tốt như: thương nghiệp - dịch vụ tăng 28,89%, quản lý tiêu dùng tăng 14,94%...

Năm 2023, Công ty Điện lực Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 1,355 tỷ kWh.

Theo phân tích của ngành chuyên môn, sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm của Hà Tĩnh tăng trưởng khá ấn tượng cho thấy sự hồi phục tích cực của nền kinh tế. Theo đó, hiện nay các hoạt động sản xuất - kinh doanh, thương mại dịch vụ khá sôi động sau quá trình dài chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Đây chính là động lực quan trọng, góp phần thúc đẩy sản lượng điện thương phẩm những tháng cuối năm của tỉnh nhà tiếp tục tăng cao.

Tính đến ngày 30/6/2023, Công ty Điện lực Hà Tĩnh quản lý và bán điện cho 469.763 khách hàng, tăng 0,92% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, 414.521 khách hàng sinh hoạt và 55.242 khách hàng ngoài sinh hoạt. Từ nay đến hết năm 2023, công ty sẽ tập trung các giải pháp để phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt 1,355 tỷ kWh, tăng 6,61% so với năm 2022.

Thu Phương