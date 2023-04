Sôi nổi hội thao an toàn vệ sinh lao động tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Cũng trong hôm nay, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã phát động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Theo đó, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh yêu cầu cán bộ, người lao động và các đơn vị, nhà thầu làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 cần triển khai nghiêm túc kế hoạch hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động đến từng cán bộ, công nhân viên các đơn vị trực thuộc; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động sát với thực tiễn. Cùng đó, động viên, khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện làm việc, hướng tới xây dựng và phát triển văn hoá an toàn lao động của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam với mục tiêu “an toàn – an ninh – hiệu quả”…