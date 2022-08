Tập huấn các kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp

Khóa tập huấn cung cấp cho học viên đến từ 22 cơ sở y tế có sử dụng thiết bị bức xạ ở Hà Tĩnh nhiều kiến thức hữu ích về an toàn bức xạ, từ đó nắm bắt được trình tự, phương pháp giữ an toàn bức xạ trong quá trình làm việc.

Sáng 30/8, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức “Khóa tập huấn đào tạo các kiến thức về an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp”. Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN Bùi Quang Hoàn nhấn mạnh: “Đây là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ các đơn vị có sử dụng thiết bị bức xạ trang bị các kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ cho các nhân viên mới cũng như giúp các nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ nâng cao kiến thức".

Tham dự khóa tập huấn có 50 học viên đến từ 22 cơ sở y tế có sử dụng thiết bị bức xạ đóng trên địa bàn.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Radtech Việt Nam Vũ Hà - chuyên gia về an toàn bức xạ và hạt nhân sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ, các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ hạt nhân... Ngoài ra, các học viên và chuyên gia đã trao đổi trực tiếp với nhau về những vướng mắc, khó khăn về hoạt động đảm bảo an toàn bức xạ trong thực tế triển khai tại cơ sở.

Chương trình tập huấn diễn ra trong thời gian 1,5 ngày (30/8 và 31/8). Cuối khóa tập huấn, các học viên làm bài kiểm tra và được cấp chứng chỉ nếu đạt điểm theo yêu cầu.