Thực hiện Chỉ thị 16, doanh nghiệp ở Vũng Áng triển khai đồng bộ giải pháp sản xuất an toàn

Sáng 8/2, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng dự lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản tiêu thụ nội địa và xuất khẩu An Việt Phát Hà Tĩnh do Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt Phát (Tập đoàn An Việt Phát) làm chủ đầu tư tại phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh).