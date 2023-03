Truyền tải điện Hà Tĩnh góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng

Thời gian qua, Truyền tải điện Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển nền kinh tế đất nước.

Chiều 22/3, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 tại Truyền tải điện Hà Tĩnh (trực thuộc Công ty Truyền tải điện 1). Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ chủ trì cuộc giám sát.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Sỹ Thắng - Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh nhấn mạnh: Đơn vị chuyên quản lý và vận hành hệ thống lưới truyền tải điện đến 500kV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 500kV.

Truyền tải điện Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn với khối lượng: 328,9 km đường dây 500kV với 7 cung đoạn đường dây; 385,1 km đường dây 220kV với 9 cung đoạn đường dây.

Ngoài ra, quản lý vận hành 2 trạm 500kV (gồm trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh và trạm biến áp 500 kV Vũng Áng) với tổng dung lượng máy biến áp 2175MVA.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng - Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh báo cáo tại buổi làm việc.

Để đảm bảo vận hành an toàn, liên tục hệ thống lưới điện truyền tải do đơn vị quản lý và giảm thiểu tối đa tổn thất điện năng, đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2016 - 2021, Truyền tải điện Hà Tĩnh đã nghiêm túc thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch về phát triển năng lượng của Chính phủ và các cơ quan Chính phủ, chính quyền địa phương liên quan đến đơn vị.

Năm 2022, lưới truyền tải điện do Truyền tải điện Hà Tĩnh quản lý vận hành an toàn, liên tục với sản lượng điện truyền tải 12,19 tỷ kWh (đạt 87,3% so với năm 2021 và đạt 82,8% kế hoạch Công ty Truyền tải điện 1 giao); tổn thất điện năng đạt 1,01% (thấp hơn 0,26% so năm 2021 và thấp hơn 0,25% so với kế hoạch công ty giao 2021).

Ông Dương Thanh Hòa - Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh: Một số chính quyền địa phương trên địa bàn chưa quan tâm đến công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, tình trạng cấp đất dưới hành lang lưới điện vẫn diễn ra...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Truyền tải điện Hà Tĩnh đề xuất các cơ quan có thẩm quyền cần xử lý dứt điểm các công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng đó, đề nghị các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp với đơn vị quản lý vận hành khi thẩm duyệt các dự án có ảnh hưởng đến lưới điện 220 - 500 kV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh...

Ông Trần Hữu Khanh - Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất đối với các dự án điện sẽ triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 có xét tới 2035 theo Quy hoạch Điện VII điều chỉnh và Quy hoạch Điện VIII.

Các thành viên trong đoàn giám sát đã cho ý kiến, bàn thêm một số giải pháp về các nội dung đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cấp điện áp 220 - 500 kV trên địa bàn; kế hoạch và dự kiến quỹ đất các dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 có xét tới 2035 theo Quy hoạch Điện VII điều chỉnh và Quy hoạch Điện VIII; các giải pháp khả thi nhằm giảm tổn thất điện năng trong thời gian tới...

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia khẳng định: Thời gian qua, Truyền tải điện Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Phó Trưởng chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia kết luận buổi làm việc.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của Truyền tải điện Hà Tĩnh, đoàn giám sát sẽ tổng hợp các ý kiến để trình cấp trên xem xét trong thời gian tới.

Trước buổi làm việc, Đoàn giám sát đã đến kiểm tra tình trạng vận hành tại Trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh đóng tại xã Nam Điền (Thạch Hà).

Thu Phương