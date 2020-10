Vượt khó do dịch Covid-19, Mitraco Hà Tĩnh đạt doanh thu hơn 1.100 tỷ đồng

9 tháng đầu năm, doanh thu của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (Mitraco) đạt trên 1.113 tỷ đồng. Đây thực sự là kết quả ấn tượng trong giai đoạn khó khăn bởi dịch Covid-19.

Công ty CP Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh “thắng lớn” trong năm 2020

Kết thúc “90 ngày đêm thi đua” (từ 1/7 – 30/9) chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công ty CP Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh đạt doanh thu 100 tỷ đồng, vượt 20 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra.

Sau 2 năm liên tục thua lỗ (từ quý IV/2016 – quý III/2019), từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty CP Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh liên tục “thắng lớn”. 9 tháng đầu năm, doanh thu của đơn vị đạt hơn 300 tỷ đồng, lợi nhuận trên 85 tỷ đồng. So với kết quả báo lỗ năm ngoái của Công ty CP Chăn nuôi Mitraco thì đây thực sự là “điểm sáng” trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Ngoài lĩnh vực nông nghiệp (Công ty CP Chăn nuôi Mitraco, Công ty CP Phát triển Nông Lâm, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc…), các lĩnh vực khai thác khoáng sản (Công ty TNHH Việt – Lào…) và kinh doanh cảng biển (Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt…) của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đều duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Khai thác thạch cao tại Lào của Công ty TNHH Việt – Lào

Ông Nguyễn Anh Thắng – Trưởng phòng Kinh tế Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của công ty như: cảng biển, khách sạn, thương mại, dịch vụ… Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp, tổng công ty đã duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh và giữ đà tăng trưởng”.

Theo đó, trong bối cảnh dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở Lào của Công ty TNHH Việt – Lào (công ty con) bị gián đoạn, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh chấp nhận “đội thêm” chi phí để bố trí thêm lái xe trung chuyển. Nhờ vậy, đơn vị không những giữ được thị trường mà còn phát triển thêm.

“Thời điểm này, nhiều công ty thạch cao bị gián đoạn kinh doanh do lệnh cách ly của nước bạn Lào. Tuy nhiên, đơn vị nhờ áp dụng giải pháp trên nên vẫn duy trì ổn định và mở rộng được thị trường” - Trưởng phòng Kinh tế Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh Nguyễn Anh Thắng cho biết thêm.

Nhờ vậy, 9 tháng đầu năm, doanh thu của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đạt trên 1.113 tỷ đồng (đạt 89,88% kế hoạch năm 2020). Đáng nói, lợi nhuận sau thuế của tổng công ty đạt 142,72 tỷ đồng (đạt 386,26% so với kế hoạch năm 2020). Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh nộp ngân sách nhà nước 37,84 tỷ đồng (đạt 126,14% so với kế hoạch năm 2020). Dự ước doanh thu cả năm 2020 của tổng công ty là hơn 1.200 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 58 tỷ đồng. Đây thực sự là kết quả ấn tượng của đơn vị trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19.

Sản xuất, kinh doanh ổn định, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh hiện đang tạo việc làm cho 1.077 người lao động với mức lương bình quân đạt hơn 7 triệu đồng/tháng.

Hoạt động kinh doanh cảng biển của Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt.

Bên cạnh bức tranh “sáng”, trong bối cảnh dịch Covid-19, lĩnh vực kinh doanh du lịch và thương mại dịch vụ của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh lại đang gặp khó khăn. Để vượt khó, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đang phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm – về đích”.

Hưởng ứng phong trào, các đơn vị đều đang xây dựng chỉ tiêu, khung kế hoạch cụ thể để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu. Riêng các đơn vị thuộc lĩnh vực kinh doanh du lịch và thương mại dịch vụ hiện đang “chạy nước rút” để hoàn thành cao nhất kế hoạch đề ra.

Ông Lê Viết Thảo – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Chúng tôi phát động phong trào “90 ngày đêm – về đích” nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, hăng say trong toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động. Những chỉ tiêu mà tổng công ty giao cho các đơn vị vừa là thách thức nhưng cũng là động lực phấn đấu để các đơn vị góp phần đưa tổng công ty cán đích thành công năm 2020”.

Ngọc Hà