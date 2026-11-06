Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và chính sách cho cơ sở

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 6/11, tại xã Đức Thọ, Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Đức Thọ, Đức Minh, Đức Quang, Đức Đồng trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh đã thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2027; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Tiến Thắng - Chủ tịch UBND xã Đức Minh báo cáo kết quả phát triển KT-XH của tỉnh năm 2026.

Cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông, cử tri đề nghị kiểm tra hiện trạng, nghiên cứu cải tạo, nâng cấp hoặc mở rộng các cống qua đê trên địa bàn xã Đức Thọ nhằm bảo đảm thuận tiện đi lại, an toàn công trình đê điều và tiêu thoát lũ. Đồng thời, kiến nghị yêu cầu đơn vị thi công khôi phục, sửa chữa tuyến đường bê tông nội đồng tại thôn Đức Lập bị hư hỏng do sử dụng làm đường công vụ vận chuyển vật liệu thi công cống tiêu tràn tại T21 năm 2025; rà soát, khơi thông dòng chảy, xử lý tình trạng ách tắc trên tuyến sông Hạc Giang (xã Đức Đồng) để bảo đảm tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Cử tri Trần Xuân Thạch - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang kiến nghị các vấn đề liên quan đến chi thường xuyên và thu ngân sách của cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với lĩnh vực ngân sách, cử tri đề nghị rà soát định mức phân bổ chi thường xuyên cho cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính; bổ sung các tiêu chí về số lượng thôn, khoảng cách địa lý, quy mô địa bàn và mức độ phức tạp của nhiệm vụ, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị HĐND tỉnh sớm ban hành quy định mức thu các khoản dịch vụ trong trường mầm non, tạo cơ sở để các trường chi trả tiền công nhân viên nấu ăn, chế độ làm thêm giờ cho giáo viên trực trưa và mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú. Đồng thời, nghiên cứu chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc hỗ trợ tiền công hằng tháng đối với nhân viên nuôi dưỡng tại các trường mầm non công lập.

Cử tri Hoàng Thị Kim Dũng (xã Đức Thọ) phản ánh tình trạng xe chở đất lưu thông có dấu hiệu cơi nới làm rơi vãi đất, gây hư hỏng mương và mặt đường.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, cử tri đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND, nhất là mức phụ cấp, hỗ trợ và chế độ kiêm nhiệm đối với các chức danh ở thôn sau sắp xếp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với quy mô dân số, số hộ, diện tích, khoảng cách địa lý và khối lượng nhiệm vụ thực tế của từng thôn. Về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, cử tri kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh sớm ban hành chính sách hỗ trợ giai đoạn 2026-2030, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và điều kiện thực tế của các địa bàn sau sáp nhập.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng xe chở đất lưu thông trên trục đường qua các thôn Hạ Long, Tân Dân (Đức Thọ) vào ban đêm làm rơi vãi đất, gây hư hỏng mương và mặt đường. Một số phương tiện cồng kềnh, chở quá tải, chạy nhanh, gây tiếng ồn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đồng chí Ngô Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy xã Vũ Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.