Lựa chọn 42 mỏ khoáng sản làm nguồn vật liệu xây dựng cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Trong số 42 mỏ khoáng sản phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh, có 29 mỏ đã được cấp phép, 13 mỏ còn lại đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư về chuẩn bị nguồn VLXD phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam.

Theo tính toán của Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA 6 (cùng Bộ GTVT) – chủ đầu tư 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua Hà Tĩnh thì nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT) phục vụ việc thi công cần 15,3 triệu m3 đất đắp, 1,09 triệu m3 cát các loại, 2,19 triệu m3 đá.

Cụ thể, nhu cầu đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi là 3,9 triệu m3 đất đắp, 450 nghìn m3 cát các loại, 692 nghìn m3 đá; đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng là 7,5 triệu m3 đất đắp, 456 nghìn m3 cát các loại, 1 triệu m3 đá; đoạn Vũng Áng – Bùng là 3,9 triệu m3 đất đắp, 184 nghìn m3 cát các loại, 496 nghìn m3 đá.

Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng Khoáng sản Sở TN&MT cho hay: Căn cứ theo nhu cầu dự kiến về vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh, Sở phối hợp với các đơn vị, địa phương cùng 2 Ban QLDA của Bộ GTVT thống nhất lựa chọn 42 mỏ khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh quy hoạch làm nguồn VLXDTT.

Hà Tĩnh đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT về việc thống nhất nguồn khoáng sản làm VLXDTT để triển khai bước tiếp theo.

Trong số 42 mỏ khoáng sản này có 16 mỏ đá xây dựng (tất cả đã được cấp giấy phép khai thác), 3 mỏ cát (2 mỏ đã cấp giấy phép khai thác, 1 mỏ nằm trong quy hoạch nhưng chưa cấp phép) và 23 mỏ đất san lấp (11 mỏ đã cấp giấy phép khai thác; 11 mỏ bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, chưa cấp phép khai thác; 1 mỏ đang đề nghị bổ sung quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030).

Sở TN&MT Hà Tĩnh đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh có văn bản thống nhất nguồn khoáng sản làm VLXDTT phục vụ dự án gửi Bộ GTVT làm cơ sở để triển khai, thực hiện các bước tiếp theo.

Vị trí khảo sát làm bãi đổ chất thải rắn xây dựng tại xã Yên Hồ (Đức Thọ) phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh.

Sở TN&MT Hà Tĩnh cũng đã có báo cáo, đề nghị UBND tỉnh chấp thuận các vị trí bãi đỗ thải (không phải là chất thải nguy hại) phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn.

Cụ thể, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng do Ban QLDA Thăng Long làm chủ đầu tư, đã kiểm tra và thống nhất 52 bãi đỗ thải với trữ lượng 5,82 triệu m3 so với nhu cầu dự kiến 5,6 triệu m3; đoạn Vũng Áng – Bùng do Ban QLDA 6 làm chủ đầu tư, đã kiểm tra và thống nhất 4 bãi đỗ thải, trữ lượng 2,91 triệu m3 so với nhu cầu dự kiến 2,5 triệu m3.

Văn Đức