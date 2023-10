Sắp thông hầm dài nhất cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Nhánh bên phải của hầm Thần Vũ trên tuyến Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài 1.131m đã được nhà thầu là Công ty TNHH Hòa Hiệp đào thông.

Thời điểm này thời tiết không thuận lợi, thế nhưng tại công trình thi công hầm Thần Vũ (thuộc Dự án Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt), hơn 100 công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị hiện đại vẫn bám công trường, thi đua lao động.

Nhánh bên phải, hầm Thần Vũ đã được đào thông

Ở nhánh hầm bên trái, các kỹ sư, công nhân của Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 và Công ty TNHH Hòa Hiệp đang khẩn trương đào những mét hầm cuối cùng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc điều hành gói thầu XL-03 thuộc nhà thầu Công ty CP Tập đoàn Cienco4 cho biết: Tính đến nay, tập đoàn đã thi công đào được hơn 458/556,4m nhánh hầm bên trái, ở phía cửa bắc.

“Kể từ khi triển khai thi công đến nay, đơn vị luôn thi công 3 ca, 4 kíp xuyên ngày đêm. Hiện có hơn 40 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc hiện đại khẩn trương thi công 98m hầm còn lại. Dự kiến đến ngày 15/11 sẽ chạm tới điểm cuối cùng, tiếp giáp với phần do Công ty TNHH Hòa Hiệp thi công từ cửa hầm phía nam.

Trong khi đó, ở nhánh hầm bên phải đã được Công ty TNHH Hòa Hiệp đào thông tại lý trình Km 441+443,26. Hiện các kỹ sư, công nhân của công ty này đang tiến hành hạ nền, gia cố tường để chuẩn bị thi công bê tông vỏ hầm.

Các công nhân đang lắp đặt ống thoát nước, vải địa kỹ thuật và màng chống thấm trước khi thi công bê tông vỏ hầm

Kỹ sư Võ Sơn Hải, chỉ huy cửa hầm phía bắc của Công ty TNHH Hòa Hiệp thông tin: Nhánh hầm phải dài 1.131m, sau khi hoàn thành công tác xây dựng sẽ rộng 13,8m, cao 7,55m và có 4 điểm mở rộng cho công tác an toàn khi vận hành sau này.

Kể từ khi nhận công địa, triển khai thi công đến nay, Công ty TNHH Hòa Hiệp chưa một giờ ngơi tiếng máy. Đến nay, phía bắc đã đào được 748m, phía nam đào được 363m và 2 bên đã thông nhau.

Cũng theo ông Hải, trong quá trình thi công, do địa chất sai khác nhiều so với thiết kế ban đầu, nhất là ở phía nam hầm dẫn đến tiến độ thi công phía nam bị chậm lại.

Trước khó khăn đó, cửa hầm phía bắc đã tăng tốc và vượt tiến độ 2 tháng, bù cho phía nam để kịp tiến độ thông hầm đúng như kế hoạch và tiến độ đã đăng ký với Bộ GTVT.

Tại các gói thầu khác, các công ty: Đại hiệp, Thái Yên, Trường Sơn, VINA 2... cũng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tính đến cuối tháng 9/2023, các nhà thầu đã huy động 99 mũi thi công với 836 máy móc, thiết bị, cùng 1.920 nhân lực. Lũy kế sản lượng đạt 4.674,5/5.055,6 tỷ đồng, đạt 54,4% hợp đồng. Doanh nghiệp dự án cũng đã giải ngân cho dự án 4.331,57 tỷ đồng.

Công tác cốt pha hầm cũng đã sẵn sàng cho việc thi công đổ bê tông vỏ hầm

Dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài là 49,3km, đi qua 2 tỉnh: Nghệ An (44,4km), Hà Tĩnh (4,9km), có tổng mức đầu tư 11.157tỷ đồng; được khởi công vào ngày 22/5/2021, dự kiến hoàn thành vào ngày 22/5/2024.

Dự án được thực hiện theo hình thức PPP, do liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Hòa Hiệp - Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2; doanh nghiệp dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng.

Riêng hầm Thần Vũ nằm ở ngọn núi Thần Vũ, nối xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu, Nghệ An) và xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là một công trình quan trọng trên tuyến. Nhánh hầm bên phải dài 1.131m, do Công ty TNHH Hòa Hiệp thi công; còn nhánh hầm bên trái dài 1.087m, do 2 nhà thầu là Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 thi công.

