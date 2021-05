Bão Tauktae gia tăng cường độ, Ấn Độ tiếp tục hứng chịu thiệt hại

Trong đêm qua và sáng nay (17/5) bão Tauktae tiếp tục gia tăng cường độ, gây thêm nhiều thiệt hại cho một dọc ven biển phía Tây của Ấn Độ.

Dự báo của cơ quan khí tượng Ấn Độ, bão Tauktae sẽ có thể đạt vận tốc cực đại lên tới 155- 165 km/h khi đổ bộ vào đất liền vào rạng sáng ngày mai 18/5.

Trong bản tin tối ngày 16/5, Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết cơn bão Tauktae có thể tiếp tục gia tăng cường độ trong vòng 24 giờ tới, trở thành cơn bão xoáy có khả năng tàn phá rất nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng dự báo bão sẽ đi vào đất liền ở bờ biển bang miền Tây Gujarat sáng sớm ngày mai (18/5).

Bão sẽ gây mưa lớn tới rất lớn tại nhiều khu vực ven biển của bang này trong ngày hôm nay và ngày mai. Tại thời điểm đổ bộ, tốc độ gió được dự đoán lên tới 155-165 km/h, giật đến 145 km/h. Cục Khí tượng Ấn Độ cũng đã thông báo yêu cầu ngư dân không ra biển Arab cho tới hết ngày 18/5.

Hoàn lưu bão Tauktae khiến nhiều cây bị đổ tại thủ phủ Panaji của bang Goa chiều 16/5. (Ảnh: ANI)

Trong khi đó, trong ngày hôm qua (16/5), bão Tauktae đã quét qua một dọc ven biển phía Tây của Ấn Độ gồm các bang Kerala, Karnataka, Goa và Maharashtra, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Tại bang Karnataka, hoàn lưu bão gây gió mạnh và mưa lớn, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 73 ngôi làng tại 6 quận ven biển của bang này chịu thiệt hại nặng về nhà cửa, cây cối.

Tại quận Uttara Kannada của bang Karnataka, 70 ngôi nhà bị phá hủy, nhiều tàu thuyền bị chìm do sóng lớn. Tại bang Goa, bão Tauktae cũng khiến 2 người chết do cây đổ và giật điện. Hơn 500 cây cối ngã đổ, 200 ngôi nhà bị phá hủy chỉ trong chiều tối 16/5.

Hiện tại, mạng lưới điện tại bang Goa đã bị gián đoạn, nhiều tuyến đường chính bị tắc do sạt lở và ngập. Hiện chính quyền bang này đang tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm và khắc phục hậu quả.

Người đứng đầu chính quyền bang Goa, Pramod Sawant cho biết: “Chúng tôi đã ghi nhận hai trường hợp tử vong do bão. 1 người chết do cây đổ vào người, một người thiệt mạng do dây điện rơi xuống trong khi đi xe máy. Hơn 500 cây cối đã bị gió làm ngã đổ, nhiều tuyến đường chính đã bị tắc tại hơn 500 điểm. 200 ngôi nhà đã bị phá hủy. mạng lưới điện phải chịu thiệt hại nặng”.

Triều cường và sóng lớn do bão Tauktae gây ra tại vùng biển gần thành phố Thiruvananthapuram, bang Kerala, Ấn Độ. (Ảnh: ANI)

Để đối phó với tình huống thiên tai nghiêm trọng này, Lực lượng Cứu hộ thảm họa Quốc gia Ấn Độ đã triển khai 101 đội cơ động tới các bang ven biển phía Tây để hỗ trợ di dời người dân và khắc phục hậu quả do bão gây ra. Tại bang Gujarat, nơi bão Tauktae dự kiến sẽ đổ bộ, công tác chuẩn bị cũng đang được tiến hành.

Bộ trưởng Năng lượng bang Gujarat Saurabh Patel cho biết, tất cả các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19 ở 12 quận ven biển bang này đã được chuẩn bị nguồn điện dự phòng; đảm bảo việc chăm sóc bệnh nhân không bị gián đoạn. Hơn 2.000 công nhân của Công ty Truyền tải điện Gujarat cũng đã được huy động ứng trực.

Trong chiều qua, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đã có cuộc họp trực tuyến với chính quyền bang Gujarat, Maharashtra và vùng lãnh thổ liên bang Daman, Diu và Dadra Nagar Haveli để đánh giá công tác ứng phó với cơn bão Tauktae.

Theo VOV