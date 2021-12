Campuchia phát hiện thêm 2 ca nhiễm biến thể Omicron

Báo Khmer Times ngày 23/12 dẫn thông báo từ Bộ Y tế Campuchia cho biết, nước này vừa phát hiện thêm 2 ca mắc biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này được phát hiện tại Campuchia lên 8 trường hợp.

Nhân viên y tế tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ ba cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia, hôm 12/8. (Ảnh: Reuters)

Campuchia hôm nay phát hiện 4 ca nhiễm mới COVID-19 trong đó có 2 ca nhập cảnh. Nguồn gốc của 2 ca nhiễm biến thể Omicron mới chưa được tiết lộ nhưng nhiều người cho rằng đây là 2 ca nhập cảnh được báo cáo hôm nay.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, tất cả các bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 ở nước này đều đang được điều trị tại Trung tâm Phòng chống Lao và Phong quốc gia Campuchia (CENAT) ở Thủ đô Phnom Penh.

Số ca mắc COVID-19 tại Campuchia kể từ đầu dịch đến nay là 120.434 ca, trong đó 116.834 trường hợp đã khỏi bệnh, 3.006 ca tử vong. Nước này không ghi nhận ca tử vong nào trong 24h qua.

Thủ tướng Hun Sen cho biết, biến thể Omicron đang lây lan nhanh ở Mỹ, châu Âu và nhiều quốc gia khác song kêu gọi người dân bình tĩnh, “không hoảng sợ”. Bộ Y tế Campuchia tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng dịch.

Biến thể Omicron được báo cáo đầu tiên ở Nam Phi vào cuối tháng 11 và đã lan tới ít nhất 106 quốc gia. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 20/12 cảnh báo, có những bằng chứng chắc chắn cho thấy Omicron đang lan nhanh hơn đáng kể so với Delta. Trong khi đó, bà Maria van Kerkhove - người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của WHO hôm 22/12 cảnh báo, còn quá sớm để kết luận Omicron có nghiêm trọng hơn Delta hay không, bởi vì chưa thấy biến thể này lưu hành đủ lâu trong các cộng đồng.

Phương Đặng

Theo Khmer Times