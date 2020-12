Căn bệnh bí ẩn khiến ít nhất 140 người nhập viện ở Ấn Độ

Giới chức Ấn Độ đang điều tra nguyên nhân gây nên một căn bệnh chưa được xác định khiến hơn 140 người phải nhập viện vào cuối tuần qua.

Thành phố Eluru - nơi xuất hiện các ca bệnh lạ. (Đồ họa: BBC)

Các bệnh nhân đều sống ở thành phố Eluru, quận Tây Godavari, bang Andhra Pradesh của Ấn Độ, được điều trị tại Bệnh viện Chính phủ Eluru.

Cơ sở y tế này hiện đã chuẩn bị thêm một số giường bệnh, sắp xếp cho một số bệnh nhân nhẹ được phép xuất viện sớm để đề phòng trường hợp số ca bệnh có thể tăng thêm.

Sự việc xảy ra trong khi quốc gia Nam Á này đang phải vật lộn chiến đấu với đại dịch Covid-19. Với hơn 9 triệu ca nhiễm, Ấn Độ hiện là vùng dịch nCoV lớn thứ hai trên thế giới, sau Mỹ.

Truyền thông địa phương cho hay, các bệnh nhân đều đã làm xét nghiệm với virus SARS-CoV-2 nhưng đều cho kết quả âm tính.

Một nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Chính phủ Eluru nói với tờ The Indian Express rằng: “Những người mắc căn bệnh này, đặc biệt là trẻ em, đột nhiên bắt đầu nôn sau khi than khó chịu ở mắt. Một số người ngất xỉu hoặc lên cơn co giật”.

Theo BBC, nhiều người sau khi được điều trị tại bệnh viện đã hồi phục và nhanh chóng được cho xuất viện.

Ông Alla Kali Krishna Srinivas, Giám đốc Y tế bang Andhra Pradesh cho hay, phân tích các mẫu máu của bệnh nhân không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy họ đã nhiễm virus.

“Sau khi giới chức đến kiểm tra thực tế khu vực xuất hiện các ca bệnh, chúng tôi loại trừ khả năng ô nhiễm nguồn nước hoặc không khí. Đây hiện vẫn là một căn bệnh bí ẩn và chỉ có phân tích trong phòng thí nghiệm mới có thể làm rõ xem đây là bệnh gì”, ông Srinivas nói.

Tuy nhiên, Đảng Telugu Desam đối lập đã kêu gọi một cuộc điều tra về vụ việc, nhấn mạnh rằng ô nhiễm có thể là nguyên nhân gây nên căn bệnh bí ẩn.

Phương Đặng

(Theo BBC)