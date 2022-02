Kiều bào tại Lào trọn niềm vui ngày tết Nhâm Dần

Nhiều kiều bào Việt Nam sinh sống tại Lào đã tổ chức đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo phong tục cổ truyền như bà con trong nước.

Các tiết mục văn nghệ đón tết Nguyên đán Nhâm Dần ở Thủ đô Vientiane.

Ông Nguyễn Duy Trung - Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào cho biết, hiện nay cả nước Lào có hơn 30.000 kiều bào có quốc tịch Lào. Còn hơn 100.000 người là lao động tự do hoặc làm việc tại các cơ quan đại diện, các doanh nghiệp, công ty Việt Nam tại Lào.

Cứ đến dịp tết, bà con kiều bào lại náo nức chuẩn bị đón tết bằng nhiều hoạt động từ thiện, thăm hỏi, tặng quà các gia đình khó khăn. Đặc biệt cùng nhau đi mua sắm cành đào, cây quất, gói bánh chưng, vệ sinh ban thờ, trang trí không gian tết. Lớp người sau tiếp nối lớp người trước, duy trì các hoạt động đón tết giống như bà con trong nước.

Ông Nguyễn Duy Trung nhấn mạnh, từ ngày 23 tháng Chạp, nhà nào cũng cúng ông Công, ông Táo rồi thả cá trên các con sông. Bà con Việt kiều sinh sống tại Thủ đô Vientiane thì thả cá trên sông Mekong rồi gói bánh chưng tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc tặng cho các bạn Lào để người Lào hiểu thêm về nét văn hóa Việt, phong tục tập quán của người Việt.

Từ ngày 27 - 31/1/2022, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào còn phối hợp Đại sứ quán Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, tổ chức triển lãm văn hóa Việt, thu hút hàng trăm lượt bà con đến xem. Đêm nào cũng vui văn nghệ, ca múa nhạc ca ngợi quê hương, đất nước Việt Nam, ca ngợi mối tình đoàn kết Việt - Lào thủy chung. Ngày tết, anh em, họ hàng tụ họp, quây quần ăn uống, lì xì chúc tết người già và trẻ nhỏ.

Mâm cơm ngày tết của một gia đình Việt kiều ở Thủ đô Vientiane.

“Tôi rất thích bánh chưng. Không chỉ là một món ăn, bánh chưng còn là hương vị tết của người Việt Nam. Nhìn thấy bánh chưng người ta đã liên tưởng đến một lễ hội đặc biệt, đó là tết”, Nhà báo Khemthong Sanoubane - Phó Tổng giám đốc hãng Thông tấn KPL nhấn mạnh.

Ông là một nhà báo Lào từng tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và bà xã ông là một cô gái Hà Nội gốc. Ông kể, vì mê bánh chưng mà ông quyết tâm theo đuổi một cô gái Việt. Hồi đó có được cái bánh chưng ăn kèm với kẹo mật mía đã là xa xỉ lắm. Sinh viên Lào học ở Việt Nam lúc đó có cái xe đạp Hamber của Thái màu đỏ đun, đạp phăm phăm giữa phố cũng làm nhiều cô gái tròn mắt. Bà xã ông “cảm nắng” ông vào cái thời đó và cô ấy đã theo ông về Lào. Yêu vợ nên năm nào nhà ông cũng tổ chức hai cái tết, một tết Việt và một tết Lào.

Vợ chồng và các con, cháu nhà báo Khemthong Sanoubane quây quần trong ngày tết Nguyên đán.

Rất nhiều gia đình có vợ hoặc chồng là người Việt đều mang tết Nguyên đán vào ngôi nhà mình như vậy. Chính vì thế, mỗi dịp tết Việt đến thì các gia đình Lào cũng nhộn nhịp vui tươi.

Ông Phạm Văn Hùng - Tổng thư ký Tổng hội người Việt Nam tại Lào cho biết, năm nay gia đình ông gói 160 cái bánh chưng, ông đã tặng cho các bạn Lào 100 cái, còn lại 60 cái để gia đình mời bạn bè đến thưởng thức. Đến tối mùng 2, số bánh chưng đã hết nhẵn vì bạn bè khá đông.

Trước tết, gia đình ông đã phát tâm trao 30.000 USD để tu sửa chùa Phật Tích - ngôi chùa của cộng đồng người Việt tại Thủ đô Vientiane và xây dựng khu tưởng niệm các lãnh tụ, chiến sĩ cách mạng Lào và Việt Nam.

Đặc biệt, sáng mùng một tết Nguyên đán, nhiều người đến chùa Phật Tích dâng hương, hoa, cầu quốc thái dân an, cầu tài lộc, hái lộc và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại gian thờ Bác trong chùa Phật Tích.

Năm nay, các gia đình kiều bào tuy không về Việt Nam thăm quê như mọi năm do dịch COVID-19, nhưng tại xứ sở Triệu voi, họ đã được đón một cái tết yên lành, sung túc, vui vẻ do bà con đã chủ động đi tiêm vaccine phòng dịch, thực hiện tốt 5K. Đến nay, hầu hết bà con đều đã tiêm mũi thứ 3 nên việc đi lại thăm hỏi, tặng quà nhau trong dịp tết vẫn đảm bảo an toàn.

Quốc Khánh