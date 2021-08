Lào đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Lào đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine nhằm hướng đến mục tiêu hết năm 2021, 50% người dân từ 18 tuổi trở lên tại nước này sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Các nhân viên y tế tại một điểm tiêm ở thủ đô Vientiane kiểm tra sức khỏe cho người dân trước khi tiêm vaccine. Ảnh: Phạm Kiên/Phóng viên TTXVN tại Lào

Bộ Y tế Lào cho biết Viện Pasteur Lào tại thủ đô Viêng Chăn có đầy đủ thiết bị để bảo quản vaccine ở điều kiện tiêu chuẩn nhằm phục vụ cho kế hoạch tiêm chủng của nước này. Tính đến ngày 2/8 đã có trên 1 triệu người dân tại Lào được tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19, trong khi trên 997.000 người đã được tiêm mũi thứ hai.

Lào cũng vừa tiếp nhận 415.000 liều vaccine của hãng AstraZeneca do Chính phủ Anh viện trợ; nâng tổng số vaccine ngừa COVID-19 mà Lào đã tiếp nhận từ các nước, các tổ chức quốc tế đến nay lên hơn 3 triệu liều. Chính phủ Lào sẽ phân bổ số vaccine vừa tiếp nhận đến các địa phương trên cả nước để đẩy nhanh hoạt động tiêm chủng nhằm tăng tỷ lệ người dân Lào được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Liên quan đến tình hình đại dịch COVID-19 tại Lào, ngày 4/8, Bộ Y tế nước này cho biết, trong 24h qua, nước này ghi nhận 290 ca nhiễm mới, trong đó ngoài 283 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn có 7 ca cộng đồng.

Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 7.305 ca nhiễm COVID-19 và 7 ca tử vong.

* Tại New Zealand, Bộ trưởng Y tế nước Chris Hipkins cho biết, tính đến ngày 3/8, đã có 2 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm tại nước này. Bên cạnh đó, New Zealand sẽ bắt đầu thực hiện việc tiêm vaccine cho những người trên 55 tuổi từ ngày 6/8, trước 5 ngày so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Bộ trưởng Hipkins nhấn mạnh dịch COVID-19 vẫn chưa chấm dứt và điều quan trọng lúc này là không để virus, đặc biệt là biến thể Delta, xâm nhập vào nước này.

Theo Baotintuc