Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Thị trường

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khảo sát một số cơ sở sản xuất, kinh doanh về an toàn thực phẩm

Nguyễn Tâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Qua khảo sát, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực Sở Công Thương Hà Tĩnh quản lý đều chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.

Tiếp tục khảo sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, sáng 6/9, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công Thương.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.

bqbht_br_c2.jpg
Đoàn khảo sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm tại Cửa hàng Bách Hóa Xanh Hà Tĩnh trên địa bàn xã Thạch Hà.

Tại Cửa hàng Winmart + HTH 13 thuộc Chi nhánh Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce; Cửa hàng Bách Hóa Xanh Hà Tĩnh trên địa bàn xã Thạch Hà, đoàn đã khảo sát, tìm hiểu quy trình kiểm soát chất lượng hàng hóa; điều kiện bảo quản đối với từng nhóm thực phẩm.

Đoàn cũng tìm hiểu việc truy xuất nguồn gốc, kiểm soát hạn sử dụng hàng hóa hoặc không bảo đảm chất lượng; quy trình tiếp nhận phản ánh và thu hồi sản phẩm khi phát hiện nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

bqbht_br_c3.jpg
Đoàn khảo sát tại Cửa hàng Winmart + HTH 13.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng, phường Nam Hồng Lĩnh; Công ty cổ phần Rượu WHISKY Can Lộc, xã Can Lộc, đoàn đã tìm hiểu việc kiểm soát nguyên liệu, nguồn nước; quy trình sản xuất; kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng sản phẩm; điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị, vệ sinh; việc ghi nhãn, bảo quản và truy xuất nguồn gốc. Đoàn cũng trao đổi về công tác quản lý sản phẩm sau khi đưa ra thị trường, cơ chế thu hồi khi phát hiện nguy cơ mất an toàn thực phẩm và việc kiểm tra, hậu kiểm của cơ quan chức năng.

bqbht_br_c4.jpg
Đoàn khảo sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần Rượu WHISKY Can Lộc, xã Can Lộc.

Qua khảo sát, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc chấp hành các chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, tăng cường kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quá trình từ sản xuất đến lưu thông, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Những ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, doanh nghiệp sẽ được đoàn tổng hợp làm cơ sở tham gia góp ý vào dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và kiến nghị hoàn thiện các quy định liên quan đảm bảo quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà sản xuất, kinh doanh, phân phối và người tiêu dùng.

bqbht_br_c7.jpg
Đoàn khảo sát tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng.

Tin liên quan

Tags:

#Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh #khảo sát lĩnh vực công thương quản lý

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại nhiều địa phương trên cả nước khiến nguồn cung rau xanh sụt giảm. Tại Hà Tĩnh, giá nhiều loại rau, củ, quả tăng nên người tiêu dùng phải cân nhắc điều chỉnh chi tiêu.
Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Ngày 01/10/2026, Công ty Cổ phần May và Thương mại Quốc tế INDICO cùng nhà phân phối Phương Thảo chính thức ra mắt showroom chăn ga gối đệm KOALA tại số 40 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Khách hàng đến tham quan trong dịp ra mắt có cơ hội khám phá các dòng sản phẩm KOALA, mua sắm với ưu đãi giảm giá từ 20%.
Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu

Tài chính thị trường ngày 29/9: Đề xuất miễn thuế 3 năm, cấp voucher hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký lần đầu được đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, đồng thời có thể nhận voucher để giảm một số chi phí. Quy mô hỗ trợ từ chính sách miễn thuế ước khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Kết nối giao thương, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm của Hà Tĩnh

Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối.
Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Từ minh bạch đến niềm tin: Vinamilk nhận cú đúp giải thưởng IR Awards 2026

Vượt qua quá trình khảo sát gần 700 doanh nghiệp đang niêm yết, Vinamilk được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng của IR Awards 2026, gồm “Website IR được nhà đầu tư yêu thích nhất” và “Hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất” trong nhóm doanh nghiệp vốn hóa lớn phi tài chính.
Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Tài chính thị trường ngày 23/9: Giá chung cư có thể thay đổi khi tính theo “tuổi thọ” công trình

Khi niên hạn công trình được xác định rõ, “tuổi thọ” tòa nhà có thể trở thành yếu tố quan trọng trong định giá căn hộ, khiến những chung cư lâu năm chịu nhiều áp lực hơn về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Tài chính thị trường ngày 22/9: Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng được tự chọn cách tính thuế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm được để xuất tự chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc trên lợi nhuận ngay trong kỳ tính thuế năm 2026. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 18/9: Hàng chục nghìn môi giới bất động sản chờ thi chứng chỉ hành nghề

Tài chính thị trường ngày 18/9: Hàng chục nghìn môi giới bất động sản chờ thi chứng chỉ hành nghề

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cả nước có khoảng 300.000 người hoạt động môi giới nhưng chỉ hơn 40.000 người có chứng chỉ; hàng chục nghìn học viên đã hoàn thành đào tạo vẫn chưa thể dự thi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!