Đội đầu tiên vào vòng 16 đội World Cup

Rạng sáng 29/6, Canada đánh bại Nam Phi 1-0, qua đó giành vé vào vòng loại trực tiếp thứ 2 giải vô địch thế giới 2026.
Canada đã tạo nên cột mốc lịch sử tại World Cup 2026 khi đánh bại Nam Phi 1-0 trong trận đấu vòng 32 đội tại Los Angeles.
Bàn thắng quý giá của Stephen Eustaquio ở phút bù giờ không chỉ giúp đội chủ nhà giành chiến thắng nghẹt thở mà còn đưa Canada lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng 16 đội của một kỳ World Cup.
Với việc cả hai đội đều lần đầu bước vào một trận đấu loại trực tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, cuộc đối đầu diễn ra với sự thận trọng nhưng không kém phần hấp dẫn. Nam Phi là đội nhập cuộc chủ động hơn trong những phút đầu, khi Teboho Mokoena thử vận may bằng cú sút xa nhưng không thể đánh bại thủ môn Maxime Crepeau.
Canada nhanh chóng đáp trả và dần kiểm soát thế trận. Jonathan David có cơ hội mở tỷ số với cú dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác. Sau đó, đội chủ nhà suýt tạo ra bước ngoặt khi Derek Cornelius bật cao đánh đầu ở cự ly gần, nhưng thủ môn Ronwen Williams đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Bafana Bafana.
Bước sang hiệp hai, Canada tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ. Tanitoluwa Oluwaseyi liên tục có cơ hội nhưng đều không thể vượt qua Williams. Trong một tình huống khác, Moise Bombito tưởng như đã đưa Canada vượt lên với cú đánh đầu nguy hiểm, nhưng Aubrey Modiba kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi.
Nam Phi cố gắng giảm nhịp độ trận đấu và chờ đợi cơ hội phản công, nhưng hàng công của họ không tạo ra đủ sức ép. Trong khi đó, HLV Jesse Marsch quyết định tung Alphonso Davies vào sân trong những phút cuối nhằm tăng tốc độ tấn công. Ngôi sao của Bayern Munich lập tức tạo dấu ấn với đường chuyền thuận lợi cho Promise David, nhưng tiền đạo này lại bỏ lỡ đáng tiếc.
Khi trận đấu tưởng như phải bước vào hiệp phụ, khoảnh khắc lịch sử đã xuất hiện. Một tình huống bóng bật ra ngoài vòng cấm tìm đến vị trí của Eustaquio. Cầu thủ của Los Angeles FC tung cú sút hiểm hóc vào góc thấp khung thành, khiến sân vận động bùng nổ.
Chiến thắng 1-0 giúp Canada viết nên trang sử mới, nơi họ sẽ chạm trán Hà Lan hoặc Morocco. Trong khi đó, Nam Phi rời giải với niềm tự hào sau hành trình đáng nhớ tại World Cup.
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