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Đức bị loại khỏi World Cup sau loạt luân lưu

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Rạng sáng 30/6, tuyển Đức không thể giải quyết Paraguay trong 90 phút và hiệp phụ, để rồi gục ngã 3-4 ở loạt luân lưu trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup.

Tuyển Đức không có cú sút trúng đích nào trong suốt hiệp một, để rồi bị trừng phạt bởi cú đánh đầu khiến Manuel Neuer bất lực ở phút 42. Julio Enciso sắm vai người hùng khi ghi dấu giày vào cả 3 bàn thắng của Paraguay tại World Cup 2026 cho đến nay.

Ở lần dứt điểm trúng đích đầu tiên từ đầu trận, tuyển Đức đã gỡ hòa. Kai Havertz thắp lại hy vọng lội ngược dòng cho đại diện châu Âu.

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Đức thất bại trước Paraguay.

Sau khi có bàn gỡ hòa, thế trận của Đức vẫn không có nhiều cải thiện. "Die Mannschaft" không tạo thêm cơ hội nào thực sự nguy hiểm và sẽ phải thi đấu hiệp phụ với Paraguay.

Phút 102 hiệp phụ, Jonathan Tah đánh đầu dũng mãnh làm tung mành lưới Paraguay. Tuy nhiên, sau khi tham khảo video làm chậm, trọng tài chính từ chối công nhận bàn thắng do Waldemar Anton đã đẩy ngã thủ môn đối phương trong vùng 5,5 m.

Ở loạt luân lưu, Kai Havertz được giao trọng trách ở lượt đầu tiên nhưng anh lại đá hỏng. Ở lượt thứ 4, Nick Woltemade cũng không thể thành công từ cự ly 11 m. Trước lợi thế lớn, Paraguay cũng đá hỏng.

Hai bàn thắng của trận đấu đều đến từ những pha không chiến.

Hai bàn thắng của trận đấu đều đến từ những pha không chiến.

Vào thời điểm khó khăn nhất, Manuel Neuer đã tỏa sáng với pha đổ người cứu thua ở lượt thứ 5, giúp tuyển Đức trở về từ "cõi chết". Đến lượt thứ 6, Jonathan Tah sút bóng lên trời, qua đó trao tấm vé vào vòng 16 đội cho Paraguay.

znews.vn
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