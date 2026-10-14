Giữ màu xanh trên những cánh đồng rau vụ đông

(Baohatinh.vn) - Nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản trước tác động của thời tiết, nông dân Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp chăm sóc, bảo vệ rau vụ đông, hạn chế ngập úng, sâu bệnh.
Khi thời tiết có dấu hiệu chuyển mưa, những tấm ni lông được phủ kín luống rau nhằm hạn chế nước mưa tác động trực tiếp, bảo vệ cây giống khỏi dập nát, ngập úng. “Có những hôm trời mưa vào ban đêm, cả làng gọi nhau ra phủ rau. Làm vụ đông tuy vất vả nhưng rau được giá hơn, nhờ đó, chúng tôi cũng có thêm động lực để đầu tư sản xuất” – ông Trần Quyết (thôn Hồng Lĩnh, xã Can Lộc) cho biết.
Sau đợt mưa kéo dài, khi thời tiết tạnh ráo, những tấm ni lông được gỡ bỏ để cây giống đón ánh nắng, tăng cường quang hợp, phục hồi sinh trưởng. Những luống rau xanh mướt dần lộ diện, tạo nên bức tranh đồng quê trù phú.
Cùng với sự chủ động của người dân, các cấp hội nông dân và chính quyền địa phương thường xuyên bám sát địa bàn, hướng dẫn bà con áp dụng các biện pháp chăm sóc, tiêu úng, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng trước diễn biến bất lợi của thời tiết. Nhờ đó, nhiều diện tích rau vụ đông vẫn giữ được màu xanh, sinh trưởng ổn định.
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