Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và Đại tá Hoàng Xuân Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và Đại tá Hoàng Xuân Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, địa phương liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh tham dự hội nghị.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh dự hội nghị.

Năm 2026, tỉnh Hà Tĩnh được Quân khu 4 lựa chọn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh kết hợp diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 diễn ra trong 4 ngày (từ 27 - 30/10).

Các đại biểu theo dõi clip tổng kết diễn tập.

Xác định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập nghiêm túc, khẩn trương, chặt chẽ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh tham luận tại hội nghị.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Đặng Văn Thành - Giám đốc Sở Xây dựng tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Hà tham luận tại hội nghị.

Công tác chuẩn bị diễn tập được triển khai sớm, bài bản, bám sát hướng dẫn của cấp trên và điều kiện thực tế của tỉnh, từng địa phương. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất, công trình và các điều kiện bảo đảm, góp phần giúp cuộc diễn tập diễn ra đúng tiến độ. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, BĐBP, các sở, ban, ngành và địa phương được tăng cường, chặt chẽ.

Quá trình diễn tập, các lực lượng đã thực hiện nghiêm nội dung, chương trình đề ra; phối hợp chặt chẽ, xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống. Các nội dung diễn tập thực binh được tổ chức sát với thực tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang thiết bị, phương tiện.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) cùng lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra hệ thống sa bàn phục vụ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 (Ngày 29/10).

Thông qua diễn tập đã góp phần năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; khả năng vận hành cơ chế; trình độ tổ chức chỉ huy và công tác tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tiếp tục được nâng lên. Đây cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng để bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến, xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thành công diễn tập thực binh “Xử lý tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự và phòng, chống khủng bố năm 2026” vào chiều 27/10.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an, đã hết sức trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập vào thực tiễn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ.

Trên cơ sở quyết tâm tác chiến phòng thủ của tỉnh, quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ và kết quả diễn tập, các cơ quan, đơn vị, địa phương điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn kiện, trọng tâm là phương án tác chiến phòng thủ, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện và phòng thủ dân sự; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cơ chế phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, đặc biệt là của Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đánh giá toàn diện kết quả diễn tập, làm rõ hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục; vận dụng những bài học kinh nghiệm vào đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập; chú trọng rèn luyện năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống của các lực lượng, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Đối với 18 xã, phường được thông báo tổ chức diễn tập năm 2027, cơ quan quân sự cùng cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai công tác chuẩn bị ngay từ bây giờ, bám sát hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, bảo đảm diễn tập đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn.

Các cơ quan, đơn vị khẩn trương kiểm tra, thu hồi, xử lý vũ khí, đạn, vật liệu nổ còn sót lại tại thao trường, bãi tập; bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, phương tiện theo quy định; có phương án quản lý, bảo quản, khai thác các công trình tại sở chỉ huy diễn tập.

Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị cần chuyển tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong diễn tập thành hành động thiết thực trong công tác; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa các nội dung kết luận thành công việc, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng; tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả để tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Ghi nhận thành tích, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng bằng khen cho 31 tập thể, 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 2026.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh 2026.