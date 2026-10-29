Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) đi kiểm tra và chỉ đạo hội nghị của Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh về nội dung thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Sáng 29/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) do Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh về nội dung thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Phạm Văn Sâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh; tổ đạo diễn Quân khu 5; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo một số ban, ngành liên quan.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) dự hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Hoàng Xuân Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Phạm Văn Sâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh đã quán triệt mục đích, yêu cầu hội nghị và các nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị cấp trên.

Tiếp đó, Đại tá Hoàng Xuân Đông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh đã báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ; đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo. Đại tá Phạm Văn Sâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo dự thảo nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Đại tá Nguyễn Tú Tài - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu ý kiến.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phát biểu ý kiến.

Tham luận tại hội nghị, các vai tập đã nêu ý kiến sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ của từng đơn vị và đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 phát biểu góp ý tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá: Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đảng ủy đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu bổ sung những vấn đề quan trọng vào điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ; quyết nghị chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh kết luận hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị, chuẩn bị tốt nhân lực, vật lực, phương tiện, thiết bị liên quan thực hiện nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập PT-26 (Bộ Quốc phòng) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đặc biệt là đã ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, chỉ huy, điều hành; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng chặt chẽ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các khung tập, thực hiện theo kế hoạch điều hành của Ban Chỉ đạo tác chiến phòng thủ Quân khu; lưu ý phần thực binh đánh địch tiến công đổ bộ đường biển bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang thiết bị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập của Quân khu, của tỉnh.