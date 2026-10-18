Hà Tĩnh thu hoạch gần 10.000 tấn dứa liên kết với doanh nghiệp

Tháng 4/2024, trên cơ sở định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa và các chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh, Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình) đã liên kết triển khai trồng những diện tích dứa đầu tiên trên vùng đất đồi trước đây bỏ hoang, sản xuất kém hiệu quả.

Cây dứa đã từng bước khẳng định khả năng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại Hà Tĩnh.

Từ những diện tích ban đầu, cây dứa từng bước khẳng định khả năng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, mở ra hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả quỹ đất và phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ.

Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai liên kết, tổng diện tích trồng dứa trên địa bàn tỉnh đạt 317 ha, với 2 giống chủ yếu là dứa Queen và Cayenne. Sản lượng dứa đã thu hoạch tại các địa phương đạt 9.800 tấn, năng suất bình quân 46,3 tấn/ha.

Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao thu mua 100% sản lượng dứa đạt tiêu chuẩn với mức giá tối thiểu cao hơn chi phí sản xuất, đảm bảo lợi nhuận cho người trồng.

Trong quá trình triển khai, Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao thực hiện ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; cung ứng giống dứa bảo đảm tiêu chuẩn, sạch bệnh và đồng hành cùng người dân từ khâu khảo sát vùng trồng, làm đất, trồng mới, chăm sóc đến thu hoạch.

Doanh nghiệp cũng thu mua 100% sản lượng dứa đạt tiêu chuẩn với mức giá tối thiểu cao hơn chi phí sản xuất, đảm bảo lợi nhuận cho người trồng; bố trí cán bộ, phương tiện đến tận địa phương hướng dẫn kỹ thuật, thu mua sản phẩm. Các hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia liên kết được hỗ trợ một phần chi phí quản lý, giúp bà con yên tâm đầu tư, mở rộng diện tích.

Sản lượng dứa đã thu hoạch tại các địa phương đạt 9.800 tấn.



Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu dứa liên kết tại Hà Tĩnh, hướng tới hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.