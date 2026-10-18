Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Hà Tĩnh thu hoạch gần 10.000 tấn dứa liên kết với doanh nghiệp

Thái Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 2 năm triển khai liên kết sản xuất với doanh nghiệp, Hà Tĩnh thu hoạch được 9.800 tấn dứa, năng suất bình quân 46,3 tấn/ha, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

Tháng 4/2024, trên cơ sở định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa và các chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh, Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình) đã liên kết triển khai trồng những diện tích dứa đầu tiên trên vùng đất đồi trước đây bỏ hoang, sản xuất kém hiệu quả.

bqbht_br_839934729-1783979629938380-4796401344106893462-n.jpg
Cây dứa đã từng bước khẳng định khả năng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại Hà Tĩnh.

Từ những diện tích ban đầu, cây dứa từng bước khẳng định khả năng thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, mở ra hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả quỹ đất và phát triển sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ.

Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai liên kết, tổng diện tích trồng dứa trên địa bàn tỉnh đạt 317 ha, với 2 giống chủ yếu là dứa Queen và Cayenne. Sản lượng dứa đã thu hoạch tại các địa phương đạt 9.800 tấn, năng suất bình quân 46,3 tấn/ha.

bqbht_br_anh-thu-hoach-dua-sang-hon.jpg
Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao thu mua 100% sản lượng dứa đạt tiêu chuẩn với mức giá tối thiểu cao hơn chi phí sản xuất, đảm bảo lợi nhuận cho người trồng.

Trong quá trình triển khai, Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao thực hiện ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; cung ứng giống dứa bảo đảm tiêu chuẩn, sạch bệnh và đồng hành cùng người dân từ khâu khảo sát vùng trồng, làm đất, trồng mới, chăm sóc đến thu hoạch.

Doanh nghiệp cũng thu mua 100% sản lượng dứa đạt tiêu chuẩn với mức giá tối thiểu cao hơn chi phí sản xuất, đảm bảo lợi nhuận cho người trồng; bố trí cán bộ, phương tiện đến tận địa phương hướng dẫn kỹ thuật, thu mua sản phẩm. Các hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia liên kết được hỗ trợ một phần chi phí quản lý, giúp bà con yên tâm đầu tư, mở rộng diện tích.

bqbht_br_thu-hoach-dua-mau-dam-hon-5358.jpg
bqbht_br_can-dua-giua-dong-que-xanh-muot.png
Sản lượng dứa đã thu hoạch tại các địa phương đạt 9.800 tấn.

Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu dứa liên kết tại Hà Tĩnh, hướng tới hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh #dứa #liên kết #nông nghiệp #doanh nghiệp #sản lượng #Doveco #Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!