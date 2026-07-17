[Infographic] Hướng dẫn nộp online tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT quý 2/2026

(Baohatinh.vn) - Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 252/2026/NĐ-CP đối với loại thuế khai theo quý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
Sáng 16/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ hai, đàm phán về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Hội đồng đã chốt phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy theo từng vùng.
Chính sách mới về tiền lương và phụ cấp ưu đãi nghề không chỉ góp phần cải thiện thu nhập cho hàng chục nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Hà Tĩnh mà còn tiếp thêm động lực để toàn đội ngũ yên tâm cống hiến, gắn bó với nghề.
Trong những tháng đầu năm 2026, ngành y tế Hà Tĩnh đã khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 609.000 người dân, đạt 45,63% kế hoạch năm; công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả.
Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến theo lịch của 6 cụm tỉnh, thành phố. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trải qua 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, lực lượng TNXP Việt Nam luôn được nhắc nhớ với niềm tự hào và tri ân sâu sắc. Tinh thần xung phong ấy vẫn đang được các thế hệ cựu TNXP Hà Tĩnh gìn giữ trong hành trình xây dựng quê hương.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương.
Sau nhiều sai phạm được phát hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đặc biệt vụ điểm toán cao bất thường ở Tuyên Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nghiên cứu tách riêng kỳ thi tốt nghiệp và đại học.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh đối mặt nhiều khó khăn, tổ chức công đoàn vận hành theo mô hình mới, đối thoại tại nơi làm việc là giải pháp quan trọng để các doanh nghiệp Hà Tĩnh xây dựng quan hệ lao động ổn định.
17h ngày mai (14/7) là hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Giữa băn khoăn về quyền lợi của hơn 300 thí sinh đang được rà soát kết quả thi, Bộ GD&ĐT khẳng định những thí sinh không vi phạm Quy chế thi vẫn được đăng ký, xét tuyển như bình thường.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2026/TT-BTC Quy định một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 254/2026/NĐ-CP, trong đó, có quy định chi tiết 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.
Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Trong những ngày cả nước hướng về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, có những người mẹ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ ngóng tin con từng ngày, từng giờ.
Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù lòa hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, bệnh có thể điều trị được nếu can thiệp đúng thời điểm. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, tổ dân phố (TDP) đặt ra yêu cầu mới đối với công tác dân số ở cơ sở. Hà Tĩnh đang khẩn trương kiện toàn đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số để tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài" đưa chính sách đến từng gia đình.
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