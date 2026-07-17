[Infographic] Hướng dẫn nộp online tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT quý 2/2026

Đề xuất trợ cấp hàng tháng cho trẻ dưới 3 tuổi để khuyến sinh 16/07/2026 16:21 Bộ Y tế đề xuất cho phép các địa phương tự quyết mức hỗ trợ tài chính hàng cho trẻ từ khi sinh đến đủ 36 tháng tuổi nhằm vực dậy mức sinh đang chạm đáy lịch sử.

Hà Tĩnh được giao bổ sung ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 16/07/2026 14:38 Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 2) cho 27 địa phương. Hà Tĩnh được phân bổ hơn 164,56 tỷ đồng.

Chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027 16/07/2026 12:49 Sáng 16/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ hai, đàm phán về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Hội đồng đã chốt phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy theo từng vùng.

Xây dựng môi trường kinh doanh không khói thuốc tại chợ Hà Tĩnh 16/07/2026 12:25 Tăng cường phòng, chống tác hại thuốc lá tại chợ Hà Tĩnh là biện pháp quan trọng bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, lịch sự.

Thêm động lực cống hiến cho giáo viên, nhân viên trường học ở Hà Tĩnh 16/07/2026 09:01 Chính sách mới về tiền lương và phụ cấp ưu đãi nghề không chỉ góp phần cải thiện thu nhập cho hàng chục nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục Hà Tĩnh mà còn tiếp thêm động lực để toàn đội ngũ yên tâm cống hiến, gắn bó với nghề.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh điều trị thành công ca đa nhân xơ, giữ trọn tử cung cho người bệnh 16/07/2026 09:00 Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ 43 tuổi mắc đa nhân xơ tử cung kèm u nang buồng trứng phải.

Giữ lửa tri ân từ nghĩa tình đồng đội 16/07/2026 08:00 Mô hình dân vận khéo “CCB Kỳ Anh - Tri ân nghĩa tình đồng đội” góp phần giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hà Tĩnh tăng tốc khám sức khỏe toàn dân, chủ động phòng chống dịch bệnh 15/07/2026 17:59 Trong những tháng đầu năm 2026, ngành y tế Hà Tĩnh đã khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 609.000 người dân, đạt 45,63% kế hoạch năm; công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện vận hành trường nội trú liên cấp vùng biên 15/07/2026 17:39 Để trường nội trú liên cấp ở vùng biên Hà Tĩnh đi vào vận hành thuận lợi trong thời gian tới, các ban, ngành, địa phương liên quan đang khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất.

[Infographic] Nộp lệ phí xét tuyển đại học 2026 và những điều cần lưu ý 15/07/2026 14:48 Từ 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến theo lịch của 6 cụm tỉnh, thành phố. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lực lượng thanh niên xung phong trọn đời cống hiến vì Tổ quốc 15/07/2026 05:16 Trải qua 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, lực lượng TNXP Việt Nam luôn được nhắc nhớ với niềm tự hào và tri ân sâu sắc. Tinh thần xung phong ấy vẫn đang được các thế hệ cựu TNXP Hà Tĩnh gìn giữ trong hành trình xây dựng quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tri ân gia đình chính sách, người có công 14/07/2026 15:01 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương.

Đề nghị nghiên cứu tách riêng thi tốt nghiệp THPT và thi đại học 14/07/2026 14:36 Sau nhiều sai phạm được phát hiện trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, đặc biệt vụ điểm toán cao bất thường ở Tuyên Quang, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nghiên cứu tách riêng kỳ thi tốt nghiệp và đại học.

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội 14/07/2026 10:00 Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh công khai 40 đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài 14/07/2026 08:38 Theo BHXH tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 30/6/2026, trên địa bàn tỉnh có 40 đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Đối thoại - “chìa khóa” tháo gỡ vướng mắc trong quan hệ lao động 14/07/2026 08:23 Trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh đối mặt nhiều khó khăn, tổ chức công đoàn vận hành theo mô hình mới, đối thoại tại nơi làm việc là giải pháp quan trọng để các doanh nghiệp Hà Tĩnh xây dựng quan hệ lao động ổn định.

Có tiền sử hút thuốc lá, một bệnh nhân xuất hiện khối bất thường ở phổi 14/07/2026 06:43 Có tiền sử hút thuốc lá gần 20 năm nên khi đến thăm khám tại Trung tâm Y tế Tiên Điền (Hà Tĩnh), bệnh nhân Q. phát hiện mình có một khối bất thường ở phổi.

Ám ảnh nỗi đau đuối nước trên địa bàn Hà Tĩnh 14/07/2026 05:33 Nhiều hoạt động tuyên truyền, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước được triển khai, song đuối nước vẫn là nỗi ám ảnh mỗi dịp hè ở Hà Tĩnh.

Trước giờ chốt đăng ký nguyện vọng 14/7: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang sẽ ra sao? 13/07/2026 14:35 17h ngày mai (14/7) là hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Giữa băn khoăn về quyền lợi của hơn 300 thí sinh đang được rà soát kết quả thi, Bộ GD&ĐT khẳng định những thí sinh không vi phạm Quy chế thi vẫn được đăng ký, xét tuyển như bình thường.

[Motion graphic] 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử 13/07/2026 13:43 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2026/TT-BTC Quy định một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 254/2026/NĐ-CP, trong đó, có quy định chi tiết 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường học duy nhất ở Hà Tĩnh nhận giải thưởng “Trường học xanh - Cộng đồng học tập bền vững 2026” 13/07/2026 10:58 Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ - Hà Tĩnh) được trao giải thưởng "Trường học xanh - Cộng đồng học tập bền vững 2026" tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026.

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa 12/07/2026 15:06 Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Kiểm soát, ngăn chặn, bảo vệ thế hệ trẻ trước thuốc lá điện tử 12/07/2026 13:53 Trước những nguy hại mà thuốc lá điện tử gây ra cho sức khỏe cộng đồng, người dân Hà Tĩnh đều mong muốn ngành chức năng xây dựng hành lang pháp lý đủ mạnh để kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá thế hệ mới.

500 ngày đêm tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - niềm hy vọng của những người mẹ 12/07/2026 10:25 Trong những ngày cả nước hướng về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, có những người mẹ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ ngóng tin con từng ngày, từng giờ.

Sống khỏe cùng BHT: Đục thủy tinh thể - nhận biết sớm, can thiệp kịp thời 12/07/2026 10:00 Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù lòa hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, bệnh có thể điều trị được nếu can thiệp đúng thời điểm. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết 12/07/2026 09:05 Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Toàn quốc sắp xếp trường học theo hai mô hình trước 30/8 12/07/2026 05:36 Thủ tướng giao các tỉnh, thành sắp xếp trường học mầm non, phổ thông công lập theo hai mô hình, hoàn thành trước 30/8.

Việt Nam lần đầu vào top 7 Olympic Vật lý quốc tế 11/07/2026 15:55 Với 4 huy chương vàng, trong đó hai học sinh đạt tuyệt đối bài thi lý thuyết, đoàn Việt Nam lần đầu đứng top 7 trên 85 đội thi Olympic Vật lý quốc tế 2026 (IPhO).

Xóa bỏ định kiến giới và mất cân bằng giới tính khi sinh 11/07/2026 14:21 Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang là thách thức lớn. Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi nhận thức, từng bước kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh.