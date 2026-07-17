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[Infographic] Hướng dẫn nộp online tờ khai thuế TNCN, thuế GTGT quý 2/2026

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 252/2026/NĐ-CP đối với loại thuế khai theo quý, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

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