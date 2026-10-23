[Infographic] Quy định mới trong đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT

(Baohatinh.vn) - Học sinh lớp 5, 9, 12 sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ, cuối năm theo đề chung của Sở GD&ĐT, thay vì theo từng trường như hiện nay là một trong những nội dung được nêu trong Thông tư số 89.
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.
Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.
Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư về Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh mới, trong đó Điều 10 quy định rõ 9 nhóm hành vi mà ban đại diện cha mẹ học sinh và từng thành viên của ban không được thực hiện.
Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.