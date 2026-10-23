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[Infographic] Quy định mới trong đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Học sinh lớp 5, 9, 12 sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ, cuối năm theo đề chung của Sở GD&ĐT, thay vì theo từng trường như hiện nay là một trong những nội dung được nêu trong Thông tư số 89.

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