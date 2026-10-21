FPT cất nóc tổ hợp giáo dục tại Hà Tĩnh, dự kiến đón học sinh từ năm học 2027 - 2028

Sáng 21/10, Tập đoàn FPT tổ chức lễ cất nóc Dự án Tổ hợp giáo dục FPT Hà Tĩnh tại đường Nguyễn Du, phường Thành Sen; dự kiến đưa vào hoạt động từ năm học 2027-2028.

Đại biểu thực hiện nghi thức cất nóc Dự án Tổ hợp giáo dục FPT Hà Tĩnh.

Dự án Tổ hợp giáo dục FPT Hà Tĩnh được xây dựng trên khu đất rộng hơn 5,68 ha, với quy mô đào tạo khoảng 4.400 học sinh, sinh viên. Trong đó, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Hà Tĩnh (FPT School Hà Tĩnh) dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 3.000 học sinh; số còn lại thuộc hệ cao đẳng, dự kiến được triển khai trong tương lai.

Đây là cơ sở đầu tiên thuộc Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) tại Hà Tĩnh, đồng thời là cơ sở thứ 8 của hệ thống tại khu vực miền Trung. Dự án góp phần mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục, bổ sung lựa chọn học tập cho học sinh và phụ huynh trên địa bàn.

Phối cảnh Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Hà Tĩnh (FPT School Hà Tĩnh).

Theo quy hoạch, FPT School Hà Tĩnh gồm hai tòa giảng đường Beta và Gamma, mỗi tòa cao 5 tầng, được bố trí quanh sân trung tâm, kết nối với hệ thống sân vườn, đường dạo và không gian học tập ngoài trời. Bên cạnh đó, tổ hợp còn có nhà đa năng 3 tầng phục vụ các hoạt động thể thao, nghệ thuật; nhà học võ Vovinam, khu thể thao ngoài trời và các hạng mục phụ trợ.

Điểm nhấn trong thiết kế công trình là hình tượng cây tre, là biểu trưng cho sức sống bền bỉ, tinh thần kiên cường và ý chí vươn lên của con người Hà Tĩnh. Hình ảnh này được thể hiện qua hệ lam kiến trúc trên mặt đứng các công trình, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ, vừa góp phần che nắng, thích ứng với điều kiện khí hậu địa phương.

Phối cảnh Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Hà Tĩnh (FPT School Hà Tĩnh), một hạng mục thuộc Tổ hợp giáo dục FPT Hà Tĩnh.

Việc tổ chức lễ cất nóc đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai dự án. Thời gian tới, chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình, khu thể thao và cảnh quan, hướng tới mục tiêu đưa cơ sở giáo dục vào hoạt động từ năm học 2027-2028.

Tiến sĩ Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Trường Tùng – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT bày tỏ niềm vui khi sau hơn 5 tháng kể từ lễ động thổ, Tổ hợp giáo dục FPT Hà Tĩnh đã chính thức thành hình. Sự hiện diện này đặt ra trách nhiệm lớn lao cho FPT trong việc mang đến môi trường học tập chất lượng cao, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiến sĩ Lê Trường Tùng khẳng định: "FPT Schools cam kết mang lại những giá trị gia tăng vượt trội về công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng sống, giúp phụ huynh hoàn toàn tin tưởng khi gửi gắm con em".

Bên cạnh chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo quy định của Bộ GD&ĐT, FPT School Hà Tĩnh dự kiến chú trọng phát triển tiếng Anh, năng lực toàn cầu, công nghệ và kỹ năng cá nhân. Học sinh có cơ hội tiếp cận các lĩnh vực như STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), Robotics thông qua hoạt động học tập và trải nghiệm thực tiễn.

Sự kiện cất nóc Dự án Tổ hợp giáo dục FPT Hà Tĩnh đánh dấu một cột mốc trong quá trình triển khai dự án, hướng tới đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Dự án cũng góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.