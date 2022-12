Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực bảo đảm lương, thưởng tết cho người lao động

Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng hầu hết các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã nỗ lực, cố gắng bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định và duy trì thưởng tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho người lao động.

Công ty Cổ phần may FiveStar Hà Tĩnh (Hương Sơn) hiện đang có hơn 400 lao động, với ngành nghề sản xuất quần áo xuất khẩu. Mức thu nhập của người lao động trong công ty hiện nay là 5 -12 triệu đồng/ người/tháng (tùy thuộc vào tay nghề và năng suất lao động), đây là mức thu nhập được đánh giá khá cao so với mặt bằng chung các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty Cổ phần may FiveStar Hà Tĩnh vẫn quyết định thưởng tết tương đương 1 tháng lương cho người lao động.

Năm 2022, dù nằm trong hoàn cảnh khó khăn chung của ngành may mặc, tuy nhiên Công ty Cổ phần may FiveStar Hà Tĩnh vẫn tích cực khai thác, tìm nguồn đơn hàng để duy trì sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động; đảm bảo không để nợ đọng bảo hiểm, thuế, tiền lương.

Ông Trần Đức Lịch - Giám đốc Công ty Cổ phần may FiveStar Hà Tĩnh cho biết: “Để tri ân, động viên người lao động và cũng là để giữ chân những người đã gắn bó, cố gắng làm việc trong suốt thời gian qua. Công ty đã lên kế hoạch thưởng tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với mức 1 tháng lương cơ bản (3.250.000 đồng) đối với lao động đã gắn bó với công ty từ 1 năm trở lên; còn lao động khác theo thời gian làm việc tại công ty để tính mức thưởng tết hợp lý, đảm bảo tất cả người lao động sẽ có thưởng tết. Bên cạnh đó, công đoàn công ty sẽ có phần quà tết để động viên những người lao động, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp khó khăn đột xuất”.

Chị Trần Thị Nga - một lao động đã gắn bó với Công ty Cổ phần may FiveStar Hà Tĩnh hơn 1 năm, chia sẻ: “Công việc ở công ty phù hợp với sức khỏe của phụ nữ, môi trường làm việc an toàn, chế độ phúc lợi đảm bảo nên tôi rất yên tâm.

Được công ty thưởng tết công nhân chúng tôi ai cũng phấn khởi, chăm chỉ làm việc. Tôi mong muốn công ty ngày càng phát triển để người lao động được làm việc và gắn bó lâu dài”.

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech thưởng tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho người lao động mức cao nhất gần 30 triệu đồng.

Đối với Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech (Đức Thọ) chuyên lĩnh vực may mặc xuất khẩu hiện có hơn 1.600 lao động đang làm việc. Thời gian qua, như nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, chuẩn bị đón tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ban lãnh đạo Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Appareltech đã go ghém, để dành kinh phí thưởng tết cho người lao động.

Bà Lê Thúy Hiền – Phụ trách nhân sự cho biết: “Công ty đã có kế hoạch để chăm lo tết tốt nhất cho người lao động. Theo đó, ngoài việc đảm bảo tiền lương thì sẽ thưởng tết cho người lao động với mức bình quân hơn 3,4 triệu đồng, cao nhất có mức thưởng gần 30 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất 500 ngàn đồng”.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải bảo đảm đủ lương, thưởng tết cho người lao động.

Mặc dù gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng nhìn chung các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn cố gắng bảo đảm đủ lương, thưởng tết cho người lao động. Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Thạch Hà) chia sẻ: “Dù năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nhưng công ty luôn xác định chỉ khi chăm tốt đời sống cho người lao động, họ mới có thể yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp."

Cùng với sự chủ động vượt khó của các doanh nghiệp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chung tay quan tâm, chia sẻ để người lao động được đón Tết Quý Mão ấm áp, sum vầy.

Ông Ngô Đình Vân – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam và kế hoạch chăm lo tết cho người lao động của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nắm tình hình và có kế hoạch chăm lo tết cho các đối tượng là đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn... LĐLĐ tỉnh cũng đã đề nghị các doanh nghiệp sớm xây dựng phương án nghỉ tết, trả lương, trả thưởng và các chế độ cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão”.

Để tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, tiền thưởng trong các doanh nghiệp, nhất là dịp giáp tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2023, Bộ LĐ-TB&XH đã có văn bản đề nghị giám đốc Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung. Theo đó, Sở LĐTBXH đã chỉ đạo hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn rà soát, thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, các thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiêp, nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động theo quy định.

Nam Giang