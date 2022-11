Gần 3.000 việc làm chờ lao động Hà Tĩnh dịp cuối năm

Những tháng cuối năm 2022, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh tăng cao, đặc biệt tập trung một số nhóm ngành: may mặc, điện, cơ khí và dịch vụ kinh doanh…

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 1.000 lao động.

Thời điểm này, do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh thuộc Tổng Công ty May 10, đóng ở KCN Vũng Áng 1, phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh đang cần tuyển dụng 1.000 lao động ở nhiều vị trí như công nhân may, cắt, công nhân bảo trì… Lao động được tuyển dụng vào xí nghiệp sẽ có mức lương bình quân từ 5,8 triệu đồng đến 8 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đẩy mạnh tuyển dụng qua mạng xã hội facebook, zalo, qua website của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, xí nghiệp cũng đăng tin tìm người lao động ở nhiều kênh khác nhau để tăng độ phủ sóng, tuyển đủ lao động cho các vị trí còn trống.

Xe đưa đón công nhân của Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh.

Ông Trần Quang Triễn – Phụ trách nhân sự, Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh cho biết: “Lao động chưa có tay nghề sẽ được đào tạo ngắn hạn. Trong thời gian đào tạo, lao động được hỗ trợ sinh hoạt phí 4 triệu đồng/26 ngày công; khi tuyển dụng chính thức sẽ được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Ngoài ra, lao động được xí nghiệp hỗ trợ miễn phí bữa ăn ca, bữa ăn phụ vào buổi chiều; miễn phí khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm; ở xa có xe đưa đón miễn phí”.

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm định kỳ (Ảnh tư liệu)

Thời điểm cuối năm, do triển khai dự án và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH 7 Home ở phường Đại Nài (TP. Hà Tĩnh) chuyên hoạt động về lĩnh vực gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại, có nhu cầu tuyển dụng 33 lao động, trong đó 27 công nhân sản xuất than, 3 nhân viên kinh doanh, 3 thợ cơ khí.

Bà Phan Thị Hải – Phụ trách pháp chế, nhân sự (Công ty TNHH 7 Home) cho biết: “Để thu hút người lao động, công ty trả lương thử việc hơn 4,4 triệu đồng/lao động/tháng. Khi ký hợp đồng chính thức, lao động được hưởng mức lương cơ bản từ 5 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng/tháng; cùng các khoản phụ cấp khác như: xăng xe, nhà trọ, tiền ăn, hỗ trợ ca đêm, thưởng chuyên cần, thưởng thêm theo năng lực... Công ty có chỗ ở lại cho lao động ở xa”.

Lao động Hà Tĩnh đăng ký tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm (ảnh tư liệu).

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, từ tháng 4/2022 đến nay, với việc phục hồi hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhu cầu tuyển dụng lao động đang tăng cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động Hà Tĩnh.

Chỉ riêng trong quý III/2022, số lượng doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng là 176 đơn vị, tăng 17,33% so với quý III/2021. Nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng tăng 230% so với cùng kỳ năm 2021. Quý III/2022, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp ngoại tỉnh là 11.253 vị trí việc làm (năm 2021 chỉ có 3.522 vị trí việc làm); doanh nghiệp trong tỉnh là 3.545 (so với cùng kỳ năm 2021 là 945 vị trí việc làm).

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với Công ty cổ phần Vinhomes (Hà Nội) tổ chức ngày hội tuyển dụng lao động tại huyện Can Lộc vào tháng 9/2022

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh nhận định: "Dự báo những tháng cuối năm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ cần gần 3.000 vị trí việc làm. Nhu cầu tuyển dụng tập trung các nhóm ngành: Công nghiệp may mặc, điện, cơ khí, nhà hàng, kế toán, dịch vụ kinh doanh… Đặc biệt, riêng tháng 12 năm 2022 các lĩnh vực kế toán, nhân viên văn phòng và lĩnh vực kinh doanh sẽ có số lượng nhu cầu tuyển dụng cao.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động và tuyển dụng của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2022, bên cạnh việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ, để nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, đơn vị sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm. Đồng thời, tăng tần suất các phiên sàn giao dịch việc làm tại TP. Hà Tĩnh, KKT Vũng Áng và các phiên giao dịch lưu động tại các huyện, thành phố, thị xã.

Nam Giang