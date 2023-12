Hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế cho người nghèo Lộc Hà

Các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và những tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ người nghèo ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) bằng những mô hình sinh kế đầy ý nghĩa.

Hỗ trợ bò sinh kế cho phụ nữ nghèo ở xã Ích Hậu.

Hội LHPN huyện Lộc Hà vừa phối hợp trao tặng 19 con bò sinh kế với tổng trị giá hơn 186 triệu đồng cho 19 hội viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ích Hậu. Các mô hình sinh kế này thuộc dự án “Phòng, chống mua bán người, giai đoạn 1” do Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (Bread for the World – BFDW) tài trợ.

Theo đó, 19 hộ hưởng lợi trong đợt trao quà này được hỗ trợ một con bò giống trị giá 9,8 triệu đồng và liên kết thành tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản. Ngoài con giống, các hộ sẽ được hỗ trợ về kỹ thuật, định hướng chăn nuôi, trao đổi kinh nghiệm, sử dụng chế phẩm sinh học, bảo vệ môi trường... Sau 18 tháng nuôi, các hộ này có trách nhiệm trả lại 1/2 số tiền được hỗ trợ ban đầu để dự án chuyển sang giúp đỡ người khác nhằm nhân rộng mô hình, lan tỏa việc làm ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Hùng ở thôn Ích Mỹ (xã Ích Hậu) phấn khởi vì được nhận “cần câu” để cải thiện sinh kế, thu nhập.

Với tinh thần chung tay vì hội viên nghèo và quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, năm 2023, Hội LHPN huyện Lộc Hà đã hỗ trợ 12 mô hình sinh kế gà giống tại Tân Lộc, Hồng Lộc, Ích Hậu với số tiền gần 18 triệu đồng; phối hợp trao tặng 20 mô hình sinh kế gà do Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới tài trợ phụ nữ nghèo Thịnh Lộc với tổng kinh phí gần 98 triệu đồng.

Hỗ trợ gà sinh kế cho người nghèo Thịnh Lộc.

Ngoài ra, trong năm 2023, MTTQ huyện Lộc Hà cũng đã hỗ trợ 15 mô hình sinh kế cho 15 hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn với số tiền 150 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Lộc Hà hỗ trợ 4 mô hình sinh kế trị giá 80 triệu đồng; các tổ chức đoàn thể khác cũng đã vận động thực hiện được hàng chục mô hình sinh kế khác.

Từ những mô hình sinh kế này đã giúp người nghèo Lộc Hà có được những chiếc “cần câu” để đảm bảo sinh kế, cải thiện thu nhập, vươn lên trong cuộc sống và thoát nghèo bền vững.

Tiến Phúc