Thông tin chi tiết sự việc xảy ra tại Haivina Hồng Lĩnh và hướng giải quyết

Sau khi xảy ra sự việc một số công nhân Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh tạm ngừng việc chiều 15/2, các ngành chức năng Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương phối hợp với đại diện doanh nghiệp kịp thời giải quyết các kiến nghị và nhận được sự đồng tình của người lao động, giúp hoạt động tại đây trở lại bình thường từ sáng 16/2.

Để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà có cái nhìn khách quan, đầy đủ về sự việc, tránh hiện tượng suy diễn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư của tỉnh và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Báo Hà Tĩnh thông tin chi tiết về hoạt động của Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh cũng như quá trình xảy ra sự việc và hướng giải quyết của doanh nghiệp, các ngành liên quan.

Diễn biến sự việc tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh

Ngày 14/2/2022, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh thực hiện chi trả tiền lương tháng 1/2022 cho công nhân lao động (CNLĐ). Sau khi nhận được phiếu trả lương, 52 công nhân thuộc trường hợp đủ 3 năm công tác (tính đến thời điểm 31/12/2021) không thỏa mãn về tiền lương theo chế độ mới nên đã tập trung về phòng họp yêu cầu Ban Giám đốc Công ty giải thích.

Dù được Ban Giám đốc Công ty trả lời, đối thoại trực tiếp nhưng công nhân vẫn chưa đồng ý và đưa ra 2 ý kiến như sau:

(1) Vì sao những công nhân lao động đủ 3 năm công tác theo quy định của pháp luật thì được tăng 5% lương nhưng trên bảng lương tháng 1/2022 so với lương tháng 12/2021 thì chưa có khoản tăng 5%?

(2) Vì sao những công nhân vào cùng một thời điểm, cùng một trình độ tay nghề nhưng phụ cấp lại khác nhau?

Lãnh đạo công ty đã tiếp thu 2 nội dung đề xuất của công nhân lao động và hứa trả lời bằng văn bản.

Tuy nhiên, ngày 15/2/2022, Trưởng phòng Nhân sự phụ trách tiền lương của công ty phải nghỉ việc do là trường hợp F1 COVID-19, công ty chưa kịp thời bố trí người để giải quyết những kiến nghị nêu trên của công nhân lao động nên vào lúc 11 giờ 50 phút (sau giờ ăn ca), một nhóm công nhân khoảng 50 đến 60 người tập trung trước sảnh văn phòng công ty để tiếp tục đề xuất, kiến nghị.

Thấy sự việc tập trung đông người này, một số công nhân khác trong thời gian nghỉ trưa cũng tập trung lại, với số lượng khoảng 500 công nhân (chủ yếu CNLĐ ở xưởng B - xưởng sản xuất găng tay; còn CNLĐ ở xưởng A và xưởng C vẫn làm việc bình thường).

Nắm được tình hình, Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh đã chỉ đạo LĐLĐ thị xã cùng với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhanh chóng, kịp thời xuống nắm tình hình của đoàn viên, CNLĐ và chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp lãnh đạo công ty trả lời ý kiến đề xuất của CNLĐ; động viên CNLĐ ổn định tư tưởng, thực hiện đúng nội dung hợp đồng lao động đã ký kết, nội quy, quy định của công ty và đề nghị CNLĐ cử đại diện các bộ phận, tổ sản xuất để trực tiếp đối thoại với lãnh đạo công ty về những nội dung đề xuất.

Tuy nhiên, CNLĐ không thực hiện theo hướng dẫn của LĐLĐ thị xã và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo công ty.

Ngay sau đó, Tổng Giám đốc Công ty đã trực tiếp đối thoại với số CNLĐ ngừng việc, nhưng chưa có sự thống nhất chung trong đối thoại về 21 vấn đề do CNLĐ kiến nghị, đề xuất.

Khi CNLĐ chưa thỏa mãn với trả lời của đại diện công ty và tình hình có phần căng thẳng hơn, ông Bae In Seon - Tổng Giám đốc Công ty (quốc tịch Hàn Quốc) đã tuyên bố tạm đóng cửa công ty trong buổi chiều ngày 15/2/2022 nên toàn bộ số công nhân tụ tập nói trên đã giải tán, ra về.

Nguyên nhân dẫn đến một số công nhân tạm ngừng việc

Nguyên nhân chính là do công ty chưa kịp thời giải quyết tăng lương 5% cho một số CNLĐ và chưa giải thích về mức trả phụ cấp cho người lao động ở từng vị trí làm việc.

Bên cạnh đó, do chế độ tiền lương, phụ cấp… của CNLĐ công ty còn thấp so với nhu cầu, cộng với hiệu ứng đám đông dẫn đến sự việc.

Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị

Nắm được thông tin, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình, phối hợp với công ty cùng giải quyết sự việc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị liên quan đã vào cuộc, phối hợp xử lý kịp thời.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, định hướng công tác tuyên truyền cho đội ngũ báo chí, nhằm đảm bảo có cách nhìn khách quan, đầy đủ về sự việc, tránh hiện tượng suy diễn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư của tỉnh và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Thường trực Thị ủy chỉ đạo LĐLĐ thị xã phối hợp với Ban Dân vận Thị ủy, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Kinh tế, Công an thị xã trực tiếp xuống nắm tình hình sự việc, đồng thời báo cáo cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng liên quan để phối hợp cùng giải quyết.

Đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Nguyễn Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo công ty, Công an thị xã, LĐLĐ thị xã nắm tình hình và hướng dẫn lãnh đạo công ty sớm tổ chức đối thoại, đàm phán với người lao động, nhằm ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự để ổn định sản xuất.

UBND thị xã Hồng Lĩnh cũng đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 16/2/2022 về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ giải quyết một số vấn đề về kiến nghị của công nhân tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh.

Ban Giám đốc Công ty đã họp thống nhất và Giám đốc Công ty có Thông báo số 96/TB-HVNHL về việc trả lời kiến nghị, thắc mắc của người lao động ngày 15/2/2022 (xem văn bản tại đây).

Phương án giải quyết trước mắt

Các đơn vị liên quan tiếp tục nắm bắt diễn biến tình hình của CNLĐ để động viên, ổn định tư tưởng, tâm lý; chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty phối hợp với lãnh đạo Công ty giải quyết những kiến nghị, đề xuất của CNLĐ theo đúng quy định của pháp luật, của công ty và hợp đồng lao động đã ký kết.

Sau khi được tuyên truyền, đối thoại, công nhân Haivina Hồng Lĩnh trở lại làm việc bình thường từ sáng 16/2.

Chỉ đạo LĐLĐ thị xã hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo công ty với tập thể người lao động, kịp thời giải quyết những kiến nghị, tranh chấp phát sinh.

Chỉ đạo Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Công ty Haivina thường xuyên tuyên truyền vận động CNLĐ không tụ tập đông người, không nghe các đối tượng xấu kích động, không gây mất ổn định an ninh trật tự; đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19; nhanh chóng trở lại sản xuất bình thường.

Chỉ đạo các cấp công đoàn bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình CNVCLĐ và phối hợp xử lý các kiến nghị, đề xuất (nếu có) nhất là của công nhân lao động tại các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ thời gian tới

Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, sớm ổn định tình hình tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh; đồng thời chủ động phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân, người lao động để có phương án xử lý kịp thời, tránh xảy ra hiện tượng đình công, tụ tập đông người.

Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành chức năng phối hợp với Ban Giám đốc Công ty sớm có các phương án giải quyết hợp lý những đề xuất, kiến nghị của CNLĐ để công ty sớm ổn định tình hình tiếp tục sản xuất ổn định, đảm bảo công ăn, việc làm, thu nhập cho CNLĐ.

LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Haivina Hồng Lĩnh thường xuyên, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, CNLĐ; phối hợp lãnh đạo công ty thực hiện tốt việc đối thoại, thương lượng và thực hiện tốt các nội dung đã kí kết trong thỏa ước lao động tập thể và duy trì đối thoại định kỳ giữa CNLĐ với Giám đốc Công ty để kịp thời giải quyết các vướng mắc, đề nghị của CNLĐ.

Chỉ đạo Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động để đảm bảo ổn định tình hình tại Công ty Haivina Hồng Lĩnh cũng như trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập huấn kiến thức pháp luật cho CNLĐ, nâng cao nhận thức về hiểu biết pháp luật để người lao động sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình, diễn biến việc thực hiện pháp luật lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng công an tiếp tục bám nắm tình hình, phối hợp hướng dẫn công ty xử lý các tình huống phát sinh nhằm ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự để ổn định sản xuất.

Đặc điểm tình hình Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (sau đây gọi tắt là công ty) là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 3001651419 ngày 22/10/2012 do Sở KH&ĐT Hà Tĩnh cấp, đi vào hoạt động ngày 5/10/2018, trụ sở đóng tại Cụm Công nghiệp Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của công ty là sản xuất kinh doanh các sản phẩm găng tay thể thao, găng tay công nghiệp, quần áo thể thao, các loại trang phục thể thao phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Công ty hoạt động với quy mô 4.000 lao động, chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ năm 2018 đến năm 2022 sử dụng 2.500 lao động; giai đoạn 2 từ năm 2022 đến năm 2023 sử dụng 1.500 lao động). Hiện tại công ty có 4 phân xưởng, xây dựng trên khu đất có diện tích 9,9 ha, và gần 2.300 công nhân lao động đang làm việc. Tiền lương bình quân người lao động của công ty là 5.010.222 đồng/tháng (cao nhất 23.920.368 đồng/tháng, thấp nhất 4.765.241 đồng/tháng). Năm 2021, công ty sản xuất 1,6 triệu sản phẩm với tổng doanh thu đạt 52 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 0,94 tỷ đồng, trích nộp BHXH và các khoản khác theo quy định là 16,2 tỷ đồng. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, công ty đã tạo việc làm và thu nhập cho người lao động ổn định, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ghi nhận sự đóng góp của công ty, UBND tỉnh đã tặng bằng khen; UBND Thị xã Hồng Lĩnh đã tặng giấy khen cho doanh nghiệp trên một số lĩnh vực. Công đoàn cơ sở Công ty thành lập ngày 1/4/2019 sau khi công ty đi vào hoạt động 6 tháng, tổng số đoàn viên đến nay là 1.668 người, trong đó 1.585 đoàn viên nữ. Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo công ty nên Công đoàn cơ sở Công ty đã phát huy được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình trong hoạt động, nhất là công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2021.

