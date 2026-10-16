Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Bản Rào Tre, nơi có 46 hộ, 159 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Chứt.

Sinh năm 1971 tại xã Hương Liên (nay là xã Phúc Trạch), năm 1998, sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cô giáo Hoàng Thị Thưu về công tác tại Trường Tiểu học Hương Liên, nay là Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên.

Ngôi trường nằm ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện học tập của trẻ em còn nhiều thiếu thốn. Riêng bản Rào Tre có 46 hộ với 159 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Chứt. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, trong khi một bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em, khiến công tác vận động học sinh đến lớp gặp không ít trở ngại.

Để duy trì sự chuyên cần, cô Thưu thường xuyên phải đến tận nhà vận động và đón các em đến trường.

Năm 2015, ngành GD&ĐT Hà Tĩnh triển khai mô hình lớp ghép bậc tiểu học tại Trường Tiểu học Hương Liên, tạo điều kiện để trẻ em dân tộc Chứt được học tập.

Được giao phụ trách lớp, cô Thưu chủ động học tiếng Chứt, tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào để dễ trò chuyện với học sinh, phụ huynh và lựa chọn cách dạy phù hợp. Ngoài giờ lên lớp, cô thường xuyên vào bản Rào Tre, đến từng nhà vận động, có khi trực tiếp đón các em đi học.

Cô Thưu học tiếng của đồng bào dân tộc Chứt để thuận lợi trong việc giao tiếp, vận động các bà, các mẹ cho con, cháu đến trường.

Nhớ lại những ngày đầu nhận lớp, cô Thưu chia sẻ: “Vất vả nhất là những ngày mưa gió, rét buốt, các em thường không đến trường. Tôi phải dậy từ tinh mơ, đến gõ cửa từng nhà để đón học sinh đi học. Các em vốn rụt rè, mặc cảm, chưa quen với môi trường học tập nên phải mất gần hai tháng kiên trì động viên, gần gũi, tôi mới giúp các em dần ổn định tâm lý, yên tâm đến lớp”.

Khi học sinh đã quen với lớp, cô bắt đầu kèm từng nét chữ, luyện từng âm đọc. Lớp ghép có từ hai đến ba trình độ, khả năng tiếp thu của mỗi em khác nhau, đòi hỏi giáo viên phải tổ chức bài học linh hoạt để không nhóm nào bị gián đoạn việc học.

Cô Thưu thường xuyên đến tận nhà kèm cặp các em học sinh dân tộc Chứt học tập.

Cô Thưu giải thích: “Lớp ghép tuy ít học sinh nhưng có nhiều trình độ nên giáo viên phải biết phân chia thời gian hợp lý. Chúng tôi bố trí hai bảng, chia học sinh thành các nhóm theo trình độ, ngồi quay lưng vào nhau để hạn chế mất tập trung.

Chẳng hạn, khi hướng dẫn học sinh lớp 2 làm bài tập Toán, tôi giao cho các em lớp 1 luyện viết. Sau đó, tôi chuyển sang kèm nhóm lớp 1, đồng thời kiểm tra kết quả của nhóm lớp 2. Cứ luân phiên như vậy để em nào cũng được học và được quan tâm”.

Bằng tình yêu thương và sự tận tuỵ của cô Thưu, học sinh dân tộc Chứt ngày càng tiến bộ, đi học chuyên cần.

Bên cạnh việc dạy kiến thức, cô chú ý động viên những em nhút nhát, dành thêm thời gian cho học sinh tiếp thu chậm. Từ chỗ chưa biết cầm bút, nhận mặt chữ, nhiều em dần biết đọc, biết viết, làm toán và mạnh dạn hơn khi giao tiếp.

Tháng 5/2022, đoàn công tác của Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đến dự giờ, kiểm tra chất lượng lớp ghép. Kết quả đánh giá cho thấy học sinh đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng để học hòa nhập. Đoàn đề nghị kết thúc mô hình lớp ghép, tạo điều kiện cho các em học cùng bạn bè ở lớp phổ thông từ năm học 2022–2023.

Cô Thưu gần gũi, chăm lo từng bữa ăn đến việc học tập của các em học sinh dân tộc Chứt.

Thầy giáo Đặng Khánh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên, đánh giá: “Điều đáng quý ở cô Thưu không chỉ là sự tận tâm, trách nhiệm mà còn là khả năng thấu hiểu, gần gũi và tìm ra phương pháp giáo dục phù hợp với học sinh dân tộc Chứt. Cô đã giúp các em thay đổi từ nhận thức, ý thức học tập đến kỹ năng giao tiếp, hòa nhập với bạn bè.

Đặc biệt, sự tiến bộ của học sinh, từ chỗ phải học lớp ghép đến đủ điều kiện học hòa nhập, là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực bền bỉ của cô. Những đóng góp ấy không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần tạo nền tảng để con em đồng bào dân tộc Chứt có cơ hội học tập và phát triển tốt hơn”.

Năm 2023, cô Thưu là 1 trong 200 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương vì thành tích đổi mới, sáng tạo trong quản lý và giáo dục.

Sau khi học sinh chuyển sang học hòa nhập, cô Thưu tiếp tục được phân công dạy lớp 1, giúp các em làm quen với nền nếp học tập mới. Vào nhiều buổi chiều trong tuần, cô còn phụ trách lớp học linh hoạt để củng cố kiến thức, hỗ trợ những em chưa theo kịp chương trình. Với cô, việc học trò vui vẻ đến lớp, tự tin học cùng bạn bè cũng quan trọng như kết quả học tập.

“Đối với chúng em, cô Thưu như người mẹ thứ hai. Có cô ở trường, ở lớp, chúng em cảm thấy vui và thích đi học hơn. Vì vậy, chúng em luôn cố gắng học tập để theo kịp các bạn”, em Hồ Nguyễn Thục Quyên, học sinh lớp 5A11, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên, chia sẻ.

Cô Thưu trao đổi về bài tập ngoài giờ học với em Hồ Nguyễn Thục Quyên, học sinh lớp 5A11, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên.

Những kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm dạy học sinh dân tộc Chứt cũng được cô Thưu chia sẻ với đồng nghiệp, từ cách nắm bắt tâm lý, vận động học sinh đến trường đến phương pháp kèm cặp phù hợp với từng em.

Cô giáo Lê Thị Bé, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên, cho biết: “Cô Thưu thường xuyên chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm, phương pháp giúp học sinh dân tộc Chứt duy trì việc đến trường và học tập tốt hơn. Qua đó, chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều, nhất là cách tiếp cận, động viên và kèm cặp từng em. Nhờ vận dụng những kinh nghiệm ấy, trong những năm gần đây, việc giảng dạy học sinh dân tộc Chứt ở lớp 1 do tôi chủ nhiệm đã đạt được những kết quả tích cực”.

Từ những kinh nghiệm học tập được từ cô Thưu đã giúp cô giáo Lê Thị Bé dạy học sinh đồng bào dân tộc Chứt được tốt hơn.

Năm 2023, cô Thưu là một trong 200 nhà giáo, cán bộ tiêu biểu trên cả nước được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì thành tích đổi mới, sáng tạo trong quản lý và giáo dục. Nhưng với cô, niềm vui lớn hơn cả là nhìn thấy học trò tiến bộ, tự tin đến trường mỗi ngày. Hơn một thập kỷ đồng hành cùng học sinh dân tộc Chứt, cô lặng lẽ góp phần mở rộng cơ hội học tập cho những đứa trẻ ở bản Rào Tre.