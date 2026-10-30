Người đàn ông khiếm thị "ươm mầm" tri thức nơi vùng rốn lũ La Giang

[Infographic] Chi tiết lịch đăng ký, tuyển sinh đại học năm 2027 26/10/2026 08:00 Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, quy định các mốc thời gian từ chuẩn bị thông tin tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng đến công bố kết quả và xác nhận nhập học.

Tuyển sinh đại học: Đổi mới cần lộ trình phù hợp 25/10/2026 13:54 Dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học được học sinh, giáo viên, phụ huynh Hà Tĩnh quan tâm. Đổi mới hướng tới công bằng, minh bạch nhưng cần lộ trình phù hợp.

Gỡ khó bài toán thiếu công chức chuyên môn giáo dục ở cấp xã 24/10/2026 10:50 Hà Tĩnh có 19/69 xã, phường thiếu công chức phụ trách giáo dục có chuyên môn phù hợp. Trước thực trạng này, các địa phương đã linh hoạt gỡ khó, nâng cao hiệu quả tham mưu, quản lý.

[Infographic] Quy định mới trong đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT 23/10/2026 05:08 Học sinh lớp 5, 9, 12 sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ, cuối năm theo đề chung của Sở GD&ĐT, thay vì theo từng trường như hiện nay là một trong những nội dung được nêu trong Thông tư số 89.

Giáo dục mầm non ở miền núi Hà Tĩnh: Vượt khó để đổi mới 22/10/2026 14:36 Dù còn nhiều khó khăn nhưng các trường mầm non ở miền núi Hà Tĩnh luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong dạy học và chăm sóc trẻ, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, ý nghĩa.

Giữ gìn kỷ cương học đường: Đạo lý phải song hành với công lý 22/10/2026 05:13 Hành vi nam sinh tấn công cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học tại Hà Nội không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn vượt qua ranh giới đạo lý. Đó là bài học đắt giá mà gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhìn nhận lại, để bục giảng mãi vững vàng sự tôn nghiêm.

Bộ GD&ĐT dự kiến tăng định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông cả ba cấp học 22/10/2026 05:01 Theo dự thảo thông tư mới, giáo viên tiểu học tăng từ 23 lên 24 tiết/tuần; giáo viên trung học cơ sở từ 19 lên 20 tiết/tuần; giáo viên trung học phổ thông từ 17 lên 19 tiết/tuần.

FPT cất nóc tổ hợp giáo dục tại Hà Tĩnh, dự kiến đón học sinh từ năm học 2027 - 2028 21/10/2026 15:22 Với quy mô đào tạo khoảng 4.400 học sinh, sinh viên, Tổ hợp giáo dục FPT Hà Tĩnh được kỳ vọng mở rộng lựa chọn học tập, tăng cơ hội tiếp cận giáo dục gắn với công nghệ cho người học trên địa bàn.

Lan tỏa văn hóa đọc từ mô hình thư viện miễn phí 21/10/2026 13:48 Tại Hà Tĩnh, những thư viện miễn phí của anh Nguyễn Văn Thắng góp phần đưa sách đến gần hơn với người dân, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trao tặng 30 bộ máy tính cho học sinh vùng biên Vũ Quang 20/10/2026 08:58 Món quà góp phần bổ sung thiết bị dạy học, tạo điều kiện để học sinh vùng biên Vũ Quang (Hà Tĩnh) tăng cường thực hành Tin học, nâng cao kỹ năng số.

Cán bộ quản lý phát huy năng lực trên bục giảng 20/10/2026 07:50 Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Hà Tĩnh đã bố trí 615 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy. Trên cương vị mới, các thầy cô đã phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học tại các nhà trường.

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam 19/10/2026 11:30 Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh hưởng ứng chiến dịch “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” 19/10/2026 09:28 Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” là dịp để học sinh Trường THPT Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) trang bị kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, vun đắp tình bạn đẹp.

Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận 18/10/2026 15:33 Sau sắp xếp mạng lưới giáo dục, Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy nhu cầu thực tế của học sinh và sự tự nguyện làm căn cứ, quyết tâm ngăn ngừa lạm thu, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

4/4 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani 17/10/2026 14:42 Với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng, Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế Al-Fergani lần thứ hai.

Nặng lòng với học trò bản Rào Tre 16/10/2026 13:00 Bằng tình yêu thương và sự tận tụy, cô giáo Hoàng Thị Thưu, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên (Hà Tĩnh), đã trở thành người mẹ thứ hai của học sinh dân tộc Chứt.

Khánh thành 7 thư viện thân thiện trong trường học tại xã Hương Sơn 15/10/2026 12:35 7 thư viện thân thiện tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần khơi dậy niềm đam mê khám phá tri thức, xây dựng môi trường học tập cho học sinh.

Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm 14/10/2026 15:39 Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các trường học ở Hà Tĩnh đang đa dạng hóa hoạt động trên sân trường, mở rộng không gian học tập, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng.

Ra mắt câu lạc bộ thể thao vì môi trường học đường an toàn, bình đẳng 14/10/2026 10:21 Câu lạc bộ "Thể thao thúc đẩy bình đẳng giới và truyền thông xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học" hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện tại Hà Tĩnh.

Nghiên cứu chế độ cho hiệu trưởng "siêu trường" sau sáp nhập 14/10/2026 08:57 Bộ Nội vụ được giao nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục quy mô lớn, có nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường sau sắp xếp.

Phê duyệt Đề án "Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông" 13/10/2026 17:58 Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, liên thông, lấy dữ liệu làm trung tâm; ưu tiên kế thừa, kết nối, khai thác các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ và thành phần dùng chung của quốc gia.

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất 13/10/2026 15:00 Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.

[Motion graphic] Quy định nội dung và yêu cầu của hoạt động giáo dục tăng cường 12/10/2026 14:00 Theo quy định mới, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Trẻ tìm sự đồng cảm trên mạng và khoảng trống kết nối trong gia đình 10/10/2026 17:19 Đằng sau những hội nhóm trên mạng xã hội là những khoảng trống kết nối trong gia đình cần được nhìn nhận một cách thấu đáo. Đây cũng là mối quan tâm của các bậc cha mẹ ở Hà Tĩnh.

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời 10/10/2026 14:41 Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới 09/10/2026 17:39 Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.

Giáo dục mầm non Hà Tĩnh trước “luồng gió mới” từ chương trình thí điểm 09/10/2026 14:24 Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.

Linh hoạt cách làm khi ban đại diện cha mẹ học sinh không còn thu quỹ 08/10/2026 15:03 Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.