Người đàn ông khiếm thị "ươm mầm" tri thức nơi vùng rốn lũ La Giang

(Baohatinh.vn) - Dù đôi mắt không nhìn rõ mặt chữ, anh Nguyễn Cảnh Dương (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, gieo tri thức và thắp sáng ước mơ cho học trò nghèo vùng rốn lũ.
Năm 2014, anh Nguyễn Cảnh Dương được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người mù huyện Đức Thọ (cũ). Hiện nay, trên cương vị nhân viên văn phòng Hội Người mù Hà Tĩnh, Cụm trưởng Cụm Đức Thọ, anh vẫn bền bỉ vượt qua những hạn chế về thị lực để học tập, làm việc và đóng góp cho cộng đồng. Trong giảng dạy, anh tỉ mỉ chuẩn bị từng bài học, linh hoạt ứng dụng công nghệ số, thiết kế đồ họa và trình chiếu trực quan nhằm giúp học sinh tiếp cận kiến thức thuận lợi, hiệu quả hơn.
Tỉ mỉ dùng kính lúp đọc từng trang sách, kiên trì lần theo những dòng chữ Braille bằng đầu ngón tay, anh Dương từng bước vượt qua rào cản thị giác để làm chủ tri thức. Hành trình tự học bền bỉ suốt hàng chục năm qua không chỉ thể hiện ý chí vượt lên nghịch cảnh mà còn là nền tảng để anh tiếp tục theo đuổi đam mê, truyền kiến thức và cảm hứng học tập cho các thế hệ học trò.
Cùng với ý chí, nghị lực của bản thân, anh Dương còn có điểm tựa vững chắc từ gia đình, đặc biệt là người vợ luôn thấu hiểu, sẻ chia và 4 người con ngoan. “Với tôi, chồng là người rất nghị lực, luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình ở bên cạnh, động viên anh, để anh yên tâm theo đuổi những điều anh mong muốn. Thấy anh vui với công việc, được dạy học, giúp đỡ mọi người, tôi vui và hạnh phúc” - chị Hoàng Thị Năm (áo đỏ, vợ anh Nguyễn Cảnh Dương) chia sẻ.
Anh Nguyễn Cảnh Dương là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm vì cộng đồng. Không chỉ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, anh còn có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác giáo dục, an sinh xã hội và hỗ trợ người khiếm thị trên địa bàn. Những việc làm của anh góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý chí vươn lên, đồng thời là nguồn động viên để địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.
Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027, quy định các mốc thời gian từ chuẩn bị thông tin tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng đến công bố kết quả và xác nhận nhập học.
Hành vi nam sinh tấn công cô giáo chủ nhiệm ngay trong lớp học tại Hà Nội không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà còn vượt qua ranh giới đạo lý. Đó là bài học đắt giá mà gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhìn nhận lại, để bục giảng mãi vững vàng sự tôn nghiêm.
Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Hà Tĩnh đã bố trí 615 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy. Trên cương vị mới, các thầy cô đã phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học tại các nhà trường.
Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp.
Sau sắp xếp mạng lưới giáo dục, Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy nhu cầu thực tế của học sinh và sự tự nguyện làm căn cứ, quyết tâm ngăn ngừa lạm thu, tạo đồng thuận trong Nhân dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.
Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.
Theo quy định mới, ban đại diện cha mẹ học sinh không còn trực tiếp thu, quản lý quỹ chung. Tại các trường ở Hà Tĩnh, cách làm đang được điều chỉnh theo hướng xác định rõ nhu cầu, công khai từng hoạt động.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!