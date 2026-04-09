Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Trong nhịp sản xuất tất bật của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh, giữa hơn 400 công nhân miệt mài bên dây chuyền, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1981) - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn công ty vẫn cần mẫn kiểm tra chất lượng, nhắc nhở tiến độ từng bộ phận, trao đổi công việc với các tổ trưởng và bộ phận nhân sự.

Anh Sơn luôn sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân.

Rời nhà xưởng, anh lại tiếp tục với vai trò của người cán bộ công đoàn, cùng Ban Chấp hành bàn kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, trong đó, có chuyến nghỉ dưỡng tại Quảng Trị cho toàn thể người lao động. Với anh, mỗi hoạt động không chỉ là phong trào mà còn là cách giữ chân, tiếp sức để anh chị em yên tâm gắn bó lâu dài với công ty.

Đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò: Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng, quỹ thời gian 24 giờ mỗi ngày dường như vẫn không đủ với anh. Thế nhưng, ở bất cứ vị trí nào, anh cũng thể hiện rõ trách nhiệm, sự gương mẫu của người đảng viên và tâm huyết của một cán bộ công đoàn.

Gần 8 năm trước, khi Công đoàn cơ sở Công ty CP Bao bì Sông La Xanh mới thành lập, anh Sơn được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch. Những ngày đầu, chỉ có 59 đoàn viên, phần lớn công nhân chưa hiểu rõ vai trò của công đoàn, việc vận động tham gia hoạt động gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp khi đó cũng đang trong giai đoạn ổn định sản xuất nên điều kiện triển khai phong trào còn hạn chế.

Anh Sơn chia sẻ: “Đã có lúc tôi đứng trước lựa chọn nên tiếp tục hay dừng lại. Nhưng nhờ sự động viên, hướng dẫn của công đoàn cấp trên và sự tạo điều kiện của lãnh đạo công ty, tôi tự nhủ phải cố gắng bởi phía sau mình là quyền lợi, là niềm tin của anh chị em công nhân”.

Chính sự kiên trì ấy đã giúp anh từng bước gây dựng niềm tin, gắn kết người lao động với tổ chức công đoàn.

Gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, đồng thời nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, anh Sơn đã cùng BCH Công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động bài bản theo hướng vừa chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển. Nhiều đề xuất, tham mưu của anh đã được lãnh đạo công ty tiếp thu, triển khai hiệu quả. Nổi bật là việc thương lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như: đảm bảo lương thưởng đúng quy định; hỗ trợ tiền ăn ca, xe đưa đón; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thiết bị chống nóng; khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ dưỡng; thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ; khen thưởng kịp thời; xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện…

Hơn 400 công nhân, lao động Công ty CP Bao bì Sông La Xanh luôn được đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập.

Trong những giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường, phát huy vai trò người đứng đầu chi bộ và tổ chức công đoàn, anh Sơn đã luôn sâu sát nắm bắt tâm lý, ổn định tư tưởng, động viên công nhân đồng hành vượt qua thử thách. Sự sẻ chia, đồng hành ấy đã trở thành điểm tựa quan trọng, góp phần giữ vững lực lượng lao động ổn định cho công ty.

Ông Phan Trí Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cho biết: “Trong những năm qua, BCH Công đoàn đã tham mưu sát thực, giúp Ban Giám đốc ban hành nhiều chủ trương phù hợp. Cá nhân anh Nguyễn Văn Sơn là người có năng lực chuyên môn tốt, gương mẫu và tâm huyết, luôn đặt lợi ích người lao động song hành với sự phát triển của doanh nghiệp”.

Sự ghi nhận ấy cũng được thể hiện rõ qua cảm nhận của người lao động. Chị Nguyễn Thị Thảo - công nhân đã có 5 năm làm việc tại công ty chia sẻ: “Anh Sơn rất gần gũi, quan tâm và hết lòng vì công nhân. Nhờ sự tham mưu, thương lượng của anh, nhiều chính sách có lợi đã được thực hiện. Dù công việc may bao bì khá vất vả, chúng tôi vẫn gắn bó vì môi trường làm việc tốt và thu nhập ổn định”.

Với vai trò chủ tịch công đoàn cơ sở, anh Sơn rất quan tâm đến đời sống tinh thần của người lao động.

Với những đóng góp bền bỉ cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, anh Sơn nhiều lần được vinh danh “Cán bộ công đoàn tiêu biểu” cấp huyện, cấp tỉnh. Tại Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ XI do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tháng 10/2025, anh là một trong những đại diện tiêu biểu của Hà Tĩnh tham dự.

Không chỉ cá nhân anh Sơn, tập thể Công ty CP Bao bì Sông La Xanh cũng đạt danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” (năm 2021, 2022); được BHXH Việt Nam tặng bằng khen (năm 2023). Công đoàn công ty nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen (năm 2021), tặng cờ thi đua xuất sắc (năm 2025); Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen (năm 2022).